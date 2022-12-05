Kuo: Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü ertelenebilir

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Pahalı ve sınırlı bir satış hacmi beklentisinin olduğu Apple'ın bu başlıkları uzunca bir süredir fısıltı gazetesinde dolaşıyor olsa da halen daha belirsizliğini koruyor. Bir süre önce gelen bilgiler Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünün realityOS yerine xrOS işletim sistemiyle geleceğini bildirmişti. Şimdi ise Teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın AR/VR gözlüğünün yaşanan sorunlar nedeniyle ertelenebileceğini söylüyor.

Apple karma gerçeklik gözlüğü xrOS ile geliyor 3 gün önce eklendi

Ertelemenin nedeni yazılım olabilir

Kuo’ya göre Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünün toplu sevkiyatı, "yazılımla ilgili sorunlar" nedeniyle 2023'ün ikinci yarısına kadar ertelenebilir. Kuo, gözlük için toplu bileşen sevkiyatının 2023'ün ilk yarısında başlamasının muhtemel olduğunu, ancak tamamen ürün haline gelmiş gözlüğün toplu sevkiyatının yılın ikinci yarısına kadar başlayamayacağına inandığını söyledi.

Dolayısıyla bu gecikmeden dolayı Apple, karma gerçeklik gözlüğünü 2023’ün başlarında düzenlenecek olan etkinlikte duyursa bile piyasaya çıkışının aylar alması söz konusu. Öte yandan analistin belirttiği "yazılımla ilgili sorunlar" tam olarak ne anlama geliyor belli değil. Bu sorunlar xrOS ile de ilgili olabilir veya başka bir yazılım sorunu da olabilir.

Öte yandan bu ertelemenin karma gerçeklik gözlüğünün Largan, Genius, Cowell ve Primax gibi önemli tedarikçi firmalarının da finansal durumunu etkilemesi olası. Tüm bunların yanında Apple’ın bu yeni ürünü son derece niş bir kitleyi hedefleyecek. Kuo’nun 2023’te 500.000’den daha az olacağını söylediği satış tahmini de bunun göstergesi.

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