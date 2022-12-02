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    Anlık Bildirim

    Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü, xrOS ile geliyor

    Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü, realityOS yerine xrOS ile gelecek. Şirket, merakla beklenen AR/VR başlığını beklenenden çok daha erken tanıtabilir.             
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    apple karma gerçeklik gözlüğü xros Tam Boyutta Gör
    Apple’ın AR ve VR platformu için işletim sistemini “realityOS” olarak adlandıracağı söylentileri çıkmıştı. Ancak Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple, karma gerçeklik işletim sisteminin adını xrOS olarak yeniden adlandırdı. Şirketin karma gerçeklik gözlüğünü çıkarmaya yakın olabileceğinin sinyallerini verdiği bildirildi. Peki, xrOS ne anlama geliyor?

    Apple’ın bir süredir üzerinde çalıştığı VR veya AR gözlük (başlık) ürününde kullanacağı işletim sistemi xrOS, hem sanal hem de artırılmış gerçekliği kapsayan “extended reality”nin kısaltması.

    Üç model üzerinde çalışılıyor

    Şirketin en az üç tür AR ve VR kulaklık üzerinde çalıştığı söyleniyor. Kod numaraları; N301, N421 ve N602. N301’in yaz aylarında ticari marka başvurusunda ortaya çıkan kulaklık olan Apple Reality Pro olduğu söyleniyor. Bu kulaklığın 2023’te tanıtılabileceği ve Meta Quest Pro ile kıyaslanacak bir karma gerçeklik modeli olması bekleniyor. N602’nin ikinci nesil sürüm olması ve iki versiyon seçeneği (daha gelişmiş donanım ve daha uygun fiyatlı bir alternatif) sunması bekleniyor. Son olarak, N421’in başlıktan daha çok akıllı gözlük (muhtemelen Apple Glass) olması bekleniyor.

    Tahmini fiyat 3000 dolar!

    Apple’ın karma gerçeklik başlığının çift 4K OLED ekran, dış kısımda noktalı 15 kamera modülü, göz takibi ve el hareketleri desteğiyle gelebileceği söyleniyor. Halen geliştirilme aşamasında olan ürünün 3000 dolar seviyesinde bir fiyatla çıkacağı tahmin ediliyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 22 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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