Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü, xrOS ile geliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın AR ve VR platformu için işletim sistemini “realityOS” olarak adlandıracağı söylentileri çıkmıştı. Ancak Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple, karma gerçeklik işletim sisteminin adını xrOS olarak yeniden adlandırdı. Şirketin karma gerçeklik gözlüğünü çıkarmaya yakın olabileceğinin sinyallerini verdiği bildirildi. Peki, xrOS ne anlama geliyor?

Apple’ın bir süredir üzerinde çalıştığı VR veya AR gözlük (başlık) ürününde kullanacağı işletim sistemi xrOS, hem sanal hem de artırılmış gerçekliği kapsayan “extended reality”nin kısaltması.

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Üç model üzerinde çalışılıyor

Şirketin en az üç tür AR ve VR kulaklık üzerinde çalıştığı söyleniyor. Kod numaraları; N301, N421 ve N602. N301’in yaz aylarında ticari marka başvurusunda ortaya çıkan kulaklık olan Apple Reality Pro olduğu söyleniyor. Bu kulaklığın 2023’te tanıtılabileceği ve Meta Quest Pro ile kıyaslanacak bir karma gerçeklik modeli olması bekleniyor. N602’nin ikinci nesil sürüm olması ve iki versiyon seçeneği (daha gelişmiş donanım ve daha uygun fiyatlı bir alternatif) sunması bekleniyor. Son olarak, N421’in başlıktan daha çok akıllı gözlük (muhtemelen Apple Glass) olması bekleniyor.

Tahmini fiyat 3000 dolar!

Apple’ın karma gerçeklik başlığının çift 4K OLED ekran, dış kısımda noktalı 15 kamera modülü, göz takibi ve el hareketleri desteğiyle gelebileceği söyleniyor. Halen geliştirilme aşamasında olan ürünün 3000 dolar seviyesinde bir fiyatla çıkacağı tahmin ediliyor.

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Apple karma gerçeklik gözlüğü xrOS ile geliyor