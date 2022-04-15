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    Küresel çip sevkiyatlarında yeni bir rekor kırılabilir: 427 milyarı geçmesi bekleniyor

    IC Insights, küresel çip sevkiyatları hakkında yeni bir rapor paylaştı. 2022 yılında sevkiyatların 427,7 milyar adete ulaşarak yeni bir rekor kırması bekleniyor.
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    Küresel çip sevkiyatlarında yeni bir rekor kırılabilir
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    Yarı iletken sektöründe yaşanan çip tedarik sıkıntıları, Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle etkisini sürdürmeye devam ediyor. Günümüzde birçok üretici yaşanan talep artışının önüne geçmek amacıyla genişleme planlarını duyururken, 2022 yılında PC’lerden arabalara ve akıllı ev aletlerine kadar kendine büyük bir yer bulan entegre devrelerin (IC) sevkiyatında yeni bir rekor kırılabilir.

    427,7 milyar adete ulaşacak

    IC Insights tarafından bildirilenlere göre geçtiğimiz yıl yüzde 22’lik bir sıçrayış göstererek 391,8 milyar adeti bulan yonga sevkiyatlarının, 2022 yılında yüzde 9,2 artışla toplam 427,7 milyar adete ulaşması bekleniyor. Bununla birlikte Dünya Yarı İletken Ticaret İstatistikleri (WSTS) tarafından belirlenen 33 ana çip kategorisinden 30’unda artış görülecek ve 12 kategoride ise yüzde 9,2’den daha yüksek bir büyüme yaşanacak.  

    Küresel çip sevkiyatlarında yeni bir rekor kırılabilir

    Bununla birlikte 2022'deki IC birim sevkiyatlarının 2000 yılına kıyasla neredeyse 5 kat, 1980'de sevk edilenden ise yaklaşık 44 kat daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Küresel çip satışlarının önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceğini bildiren IC Insights, 2026 yılına kadar entegre devre bileşik yıllık büyüme oranının (CAGR) yüzde 7 olacağını ve42 yıllık tarihsel yüzde 9,4 oranının altına düşeceğine inanıyor.

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    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 2 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 1 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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