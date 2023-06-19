Küresel rüzgar enerjisi kapasitesi önemli bir mihenk taşını arkada bıraktı

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde yenilenebilir enerji yatırımları artamaya devam ediyor. Sürükleyici etki çoğunlukla güneş enerjisi tarafında olsa da rüzgar enerjisinde de önemli bir mihenk taşı kısa süre önce aşılmış oldu. 40 yıllık bir çabanın ardından, küresel kurulu rüzgar enerjisi kapasitesinin bu ay 1 terawatt'a (TW) ulaştığı bildirildi.

Rüzgar enerjsi 1 TW kapasiteye ulaştı

Rüzgar enerjisinde 1 TW baremine onlarca yıllarda ulaşılmış olsa da bir sonraki 2 TW hedefi bundan çok daha kısa sürecektir. Bu arada 40 yılın kıstas olarak kullanmasının nedeni ise 1970'lerde Danimarkalı mühendislerin bugünün küresel rüzgar endüstrisinin temelini oluşturan tasarımları ilk kez denemeye başlamasıyla ilgili. Bununla birlikte Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin (GWEC) tahminlerine göre küresel rüzgar endüstrisinin muazzam ve hızlı büyümesi nedeniyle 2 TW küresel kurulu rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşmak yedi yıldan az sürecek.

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GWEC'e göre Çin, ABD, Avrupa ve Fas'ta yakın zamanda tamamlanan rüzgar enerjisi projeleri bu ay kapasiteyi 1 TW eşiğini aşmaya itti. GWEC'in yeni başkanı Jonathan Cole yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu muazzam bir başarı olsa da, gezegenimizi karbonsuzlaştırmak için önümüzdeki yıllarda inşa etmemiz gerekenlerin sadece küçük bir kısmını temsil ediyor.” Cole, tüm toplum ve ekonomilerin iklim felaketini önlemek için hızlı bir dönüşüm içine girmeleri gerektiğini bildirirken rüzgar kapasitesinin yüzyılın ortasına kadar en az 8 TW (net sıfıra ulaşmak için) seviyesine çıkartılması çağrısında bulundu.

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Küresel rüzgar enerjisi 1 TW kapasiteye ulaştı