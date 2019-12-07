Türkiye’nin en büyük İHA’sı Akıncı İHA havalandı

Tam Boyutta Gör

Yük taşıma kapasitesi ve uzun uçuş süresi sayesinde savunma gücümüze büyük katkıda bulunacak Akıncı İHA’nın ilk uçuş testi başarıyla gerçekleştirildi.

Baykar tarafından geliştirilen Akıncı İHA, dün akşam havalandı. 3 hafta önce yer testleri tamamlanan insansız hava aracının şimdi de hava testlerine başlandı. Tekirdağ Çorlu’da yapılan testte 16 dakika boyunca havada kaldı tam otomatik kalkış ve iniş gerçekleştirildi.

Akıncı İHA özellikleri

Akıncı İHA, 24 saat uçuş süresi ve 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi ile savunma gücümüze oldukça büyük katkıda bulunacak. Çift türbin motorlu tahrikle görev yapacak Akıncı, 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili faydalı yük taşıyabilecek. MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek. Radar ve uydu haberleşme sistemi gibi faydalı yüklerle de görev yapabilecek. İHA, milli uydular üzerinden kontrol edilebilecek.

Ayrıca Bkz. "Türk güvenlik güçlerinin minik yardımcıları olacak insansız kara araçları göreve hazırlanıyor"

20 metre kanat açıklığına sahip Akıncı İHA, yapay zeka özelliklerine de sahip olacak. Bu sayede insan gözüyle tespit edilemeyen tehditleri tespit edecek duruma göre aksiyonda bulunacak. ASELSAN tarafından milli olarak üretilen AESA radara sahip araç, kötü hava koşullarında dahi rahatlıkla kullanılabiliyor.



Akıncı İHA’da Motor Sich şirketi tarafından üretilen iki adet motor bulunuyor. Baykar bu motoru milli imkanlarla üretmek için üretici şirket ile ortak şirket kurdu. Black Sea Shield adı verilen yeni şirketin hisselerinin yüzde 51’i Baykar’a, yüzde 49’u ise Ivchenko-Progress’e ait olacak. Akıncı İHA’nın 2020 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimatının tamamlanması planlanıyor. Aracın yurt dışına satışı da yapılacak.

