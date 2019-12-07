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    Türkiye’nin en büyük İHA’sı Akıncı İHA havalandı

    Baykar Makina tarafından geliştirilen Akıncı Taarruzi İHA'nın ilk test uçuşu gerçekleştirildi. Akıncı İHA ilk test uçuşunda 16 dakika boyunca havada kaldı ve tam otomatik iniş gerçekleştirdi.
    5 gün
    8,2b
    2
    36
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Türkiye’nin en büyük İHA’sı Akıncı İHA havalandı
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    Yük taşıma kapasitesi ve uzun uçuş süresi sayesinde savunma gücümüze büyük katkıda bulunacak Akıncı İHA’nın ilk uçuş testi başarıyla gerçekleştirildi.

    Baykar tarafından geliştirilen Akıncı İHA, dün akşam havalandı. 3 hafta önce yer testleri tamamlanan insansız hava aracının şimdi de hava testlerine başlandı. Tekirdağ Çorlu’da yapılan testte 16 dakika boyunca havada kaldı tam otomatik kalkış ve iniş gerçekleştirildi.

    Akıncı İHA özellikleri

    Akıncı İHA, 24 saat uçuş süresi ve 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi ile savunma gücümüze oldukça büyük katkıda bulunacak. Çift türbin motorlu tahrikle görev yapacak Akıncı, 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili faydalı yük taşıyabilecek. MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek. Radar ve uydu haberleşme sistemi gibi faydalı yüklerle de görev yapabilecek.  İHA, milli uydular üzerinden kontrol edilebilecek. 

    Ayrıca Bkz. "Türk güvenlik güçlerinin minik yardımcıları olacak insansız kara araçları göreve hazırlanıyor"
    20 metre kanat açıklığına sahip Akıncı İHA, yapay zeka özelliklerine de sahip olacak. Bu sayede insan gözüyle tespit edilemeyen tehditleri tespit edecek duruma göre aksiyonda bulunacak. ASELSAN tarafından milli olarak üretilen AESA radara sahip araç, kötü hava koşullarında dahi rahatlıkla kullanılabiliyor.


    Akıncı İHA’da Motor Sich şirketi tarafından üretilen iki adet motor bulunuyor. Baykar bu motoru milli imkanlarla üretmek için üretici şirket ile ortak şirket kurdu. Black Sea Shield adı verilen yeni şirketin  hisselerinin yüzde 51’i Baykar’a, yüzde 49’u ise Ivchenko-Progress’e ait olacak. Akıncı İHA’nın 2020 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimatının tamamlanması planlanıyor. Aracın yurt dışına satışı da yapılacak.



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    Hoca 5 gün en beğenilen
    Hayırlı olsun.
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    hanahmet 5 gün
    Hayırlı olsun vatana millete . . .
    Yanıtla +40
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    adminia 5 gün
    Yapandan yaptırandan Allah razı olsun. İdealist insanlar bu ülkeye lazım olan güç.
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    El_domingo 2 gün
    akıncı ile savunma sanayinde cıtayı daha yukarı tasıyacak ve burdaki maliyetleri cok ciddi düşerecektir, f16 nın yukunu hafifletecektir...bundan sonraki adım jet motorlu olanları üretmek olacak..sonrası aşama ise insansız savas ucakları..
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    fredydexter 3 gün
    şu tfx uçaga yapmak şartoglu şart benim gözüm o uçaktaa
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    DH Misafiri 3 gün
    Selçuk Bayraktar'ın nasıl engellendiklerine dair röportajını okuyunbiraz.
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    DH Misafiri 3 gün
    biz heykel yapalım bu neya bunlar gerici boş işler bunlar
    Yanıtla +6
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    muratkaya 3 gün
    İzlerken gözlerim doldu ya vallahi bu inanılmaz bir gurur. Allah yapanlardan, sebep olanlardan razı olsun. Bu Ak Parti'nin inşaat tutkusu ve torpil işleri olmasa aslında Türkiye şartlarına göre iyi işler yapabiliyor da... Neyse...
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    atmaca57 3 gün
    emeği geçenlerden Allah razı olsun
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    DH Misafiri 3 gün
    Umarım dalga geçiyorsundur
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    DH Misafiri 3 gün
    EVLAT HİÇBİR ÜLKE DE DEVLETİN KENDİSİ UÇAK ARABA VS ÜRETMİYOR.
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    BekirHan 5 gün
    Tebrikler! Fakat Yahya Kemal' in şiirindeki "dev gibi bir orduyu yendik" ile neyi ya da kimi kastettiğini merak ettim doğrusu...
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    olağan_şüpheli 5 gün
    Tasarımı falan da on numara olmuş gerçekten.


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