Küresel yarı iletken satışları rekor kırıyor: Üçüncü çeyrekte 166 milyar dolar gelir

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka çılgınlığı, küresel yarı iletken satışlarında büyük bir artış yaşanmasına sebep oluyor. Yarı iletken Endüstrisi Derneği'nin (SIA) yayınladığı verilere göre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yarı iletken satışları geçtiğimiz seneye göre %23 artarak 166 milyar dolara ulaştı.

2016'dan bu yana en büyük çeyreklik artış

Tam Boyutta Gör Küresel yarı iletken pazarı, 2024'ün üçüncü çeyreğinde büyümeye devam etti ve çeyrekten çeyreğe satışlar 2016'dan bu yana en büyük artışını gerçekleştirdi. Satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre ise %10,7 arttı.

Bölgesel olarak baktıldığında, Eylül ayında yıllık satışlar Amerika'da %46,3, Çin'de %22,9, Asya Pasifik ve diğer bölgelerde %18,4 ve Japonya'da %7,7 artarken, Avrupa'da ise %8,2 oranında düştü.

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Yapay zeka veri merkezleri ve bilgi işlem gücüne olan talebin yüksek olması, yarı iletken üretimininin önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceğini gösteriyor. Nvidia gibi üreticiler rekor gelir rakamları açıklarken, TSMC gibi dökümcü firmalar, 3nm gibi son teknoloji üretim süreçlerine yönelik yüksek talep olduğunu belirtiyor.

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Küresel yarı iletken satışları rekor kırıyor: 166 milyar dolar