Küresel yarı iletken satışları rekor kırıyor: Üçüncü çeyrekte 166 milyar dolar gelir

2016'dan bu yana en büyük çeyreklik artış
Bölgesel olarak baktıldığında, Eylül ayında yıllık satışlar Amerika'da %46,3, Çin'de %22,9, Asya Pasifik ve diğer bölgelerde %18,4 ve Japonya'da %7,7 artarken, Avrupa'da ise %8,2 oranında düştü.
Yapay zeka veri merkezleri ve bilgi işlem gücüne olan talebin yüksek olması, yarı iletken üretimininin önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceğini gösteriyor. Nvidia gibi üreticiler rekor gelir rakamları açıklarken, TSMC gibi dökümcü firmalar, 3nm gibi son teknoloji üretim süreçlerine yönelik yüksek talep olduğunu belirtiyor.Kaynakça https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2024/11/September-2024-GSR-Table-and-Graph-for-Press-Release.pdf https://wccftech.com/global-semiconductor-sales-massive-quarterly-rise-166-billion-revenue/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über