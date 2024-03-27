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    Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücünde geçen yıl rekor artış gerçekleşti

    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, geçen yıl küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 473 GW arttığını açıkladı. Toplam kapasite artışının %86'sını yenilenebilir enerjiden geldi.
    Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücünde geçen yıl rekor artış Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) açıklamasına göre, geçen yıl küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 473 GW (gigavat) artışla 3.870 GW'a ulaştı. Eklenen yeni kapasite geçtiğimiz seneye göre %13.9 artış gösterdi. Toplam kapasite artışının %86'sını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yenilenebilir kapasite artışında güneşin payı %73, rüzgar enerjisinin payı ise %24 oldu.

    Çin açık ara ilk sırada yer aldı

    Yenilenebilir enerjideki kapasite artışında Çin, 297,6 GW ile açık ara ilk sırada yer aldı. Öte yandan ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinde eklenen yenilenebilir enerji kurulu gücü geçen yıl önceki yıla göre %7,6 artışla 69,4 GW'a ulaştı.

    Aralarında Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin gibi ülkelerin yer aldığı G20 ülkelerinde ise kurulu güç önceki yıla göre %15'lik artışla toplamda 3.085 GW'a ulaştı. Ancak dünyanın yenilenebilir enerjide üç katına çıkma hedefinde 11 TW'nin üzerine çıkması için yalnızca G20 üyelerinin 2030 yılına kadar 9,4 TW yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşması gerekiyor.

    IRENA Direktörü Francesco La Camera, yenilenebilir enerji kapasitesindeki olağanüstü artışın Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Ancak IRENA'nın Dünya Enerji Dönüşümleri Görünümü 1,5 santigrat derece senaryosu uyarınca, önümüzdeki 7 yıl içinde gerekli 7,2 TW'lık (teravat) yenilenebilir kapasitesinin daha hızlı sisteme dahil olması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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