Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücünde geçen yıl rekor artış gerçekleşti

Çin açık ara ilk sırada yer aldı
Yenilenebilir enerjideki kapasite artışında Çin, 297,6 GW ile açık ara ilk sırada yer aldı. Öte yandan ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinde eklenen yenilenebilir enerji kurulu gücü geçen yıl önceki yıla göre %7,6 artışla 69,4 GW'a ulaştı.
Aralarında Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin gibi ülkelerin yer aldığı G20 ülkelerinde ise kurulu güç önceki yıla göre %15'lik artışla toplamda 3.085 GW'a ulaştı. Ancak dünyanın yenilenebilir enerjide üç katına çıkma hedefinde 11 TW'nin üzerine çıkması için yalnızca G20 üyelerinin 2030 yılına kadar 9,4 TW yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşması gerekiyor.
IRENA Direktörü Francesco La Camera, yenilenebilir enerji kapasitesindeki olağanüstü artışın Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Ancak IRENA'nın Dünya Enerji Dönüşümleri Görünümü 1,5 santigrat derece senaryosu uyarınca, önümüzdeki 7 yıl içinde gerekli 7,2 TW'lık (teravat) yenilenebilir kapasitesinin daha hızlı sisteme dahil olması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...