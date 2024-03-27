Küresel yenilenebilir enerji kurulu gücünde geçen yıl rekor artış gerçekleşti

Tam Boyutta Gör Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) açıklamasına göre, geçen yıl küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 473 GW (gigavat) artışla 3.870 GW'a ulaştı. Eklenen yeni kapasite geçtiğimiz seneye göre %13.9 artış gösterdi. Toplam kapasite artışının %86'sını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yenilenebilir kapasite artışında güneşin payı %73, rüzgar enerjisinin payı ise %24 oldu.

Çin açık ara ilk sırada yer aldı

Yenilenebilir enerjideki kapasite artışında Çin, 297,6 GW ile açık ara ilk sırada yer aldı. Öte yandan ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinde eklenen yenilenebilir enerji kurulu gücü geçen yıl önceki yıla göre %7,6 artışla 69,4 GW'a ulaştı.

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Aralarında Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin gibi ülkelerin yer aldığı G20 ülkelerinde ise kurulu güç önceki yıla göre %15'lik artışla toplamda 3.085 GW'a ulaştı. Ancak dünyanın yenilenebilir enerjide üç katına çıkma hedefinde 11 TW'nin üzerine çıkması için yalnızca G20 üyelerinin 2030 yılına kadar 9,4 TW yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşması gerekiyor.

IRENA Direktörü Francesco La Camera, yenilenebilir enerji kapasitesindeki olağanüstü artışın Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Ancak IRENA'nın Dünya Enerji Dönüşümleri Görünümü 1,5 santigrat derece senaryosu uyarınca, önümüzdeki 7 yıl içinde gerekli 7,2 TW'lık (teravat) yenilenebilir kapasitesinin daha hızlı sisteme dahil olması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

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