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    Türkiye’de güneş ve rüzgar enerjisi oranı yüzde 22'yi aştı

    Enerji Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi santrallerinin kurulu güçteki oranı yüzde 22,6'ya yükseldi. Türkiye'deki enerji kaynaklarının verileri haberimizde.
    Türkiye’de güneş ve rüzgar enerjisi oranı yüzde 22'yi aştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de yenilenebilir enerji kapasitesi artmaya devam ediyor. Kurulu güçteki rüzgar ve güneş enerjisinin payı yüzde 22,6’ya yükseldi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Şubat sonu itibarıyla Türkiye’nin kurulu gücü 107.594 MW’a ulaştı. Bunun %29,7’si hidrolik enerji, %23,3’ü doğal gaz, %20,3’ü kömür, %11,1’i rüzgâr, %11,5’i güneş, %1,6’sı jeotermal ve %2,5’i ise diğer kaynaklar oluşturdu.

    2024'ün ilk 2 ayında 56,3 TWh elektrik üretilirken 56,2 TWh üretim gerçekleşti. 0,4 TWh ihracat, 0,3 TWh ithalat yapıldı.

    2023 yılında elektrik üretiminin %36,3'ü kömürden, %21,4'ü doğal gazdan, %19,6'sı hidrolik enerjiden, %10,4’ü rüzgardan, %5,7’si güneşten, %3,4'ü jeotermal enerjiden ve %3,2’si diğer kaynaklardan elde edildi.

    Pazar günü üretimin %11,14'ünü güneş enerjisi santralleri oluşturdu

    Yenilenebilir enerji kapasitesi arttıkça güneş ve rüzgardan üretimin payı da artıyor. 24 Mart Pazar günü üretilen elektriğin %11,14’ü (86.591,374 MWh) güneş enerjisi santrallerinden, %10,17’si (79.080,44 MWh) rüzgar enerjisi santrallerinden elde edildi. Pazar günü elektrik tüketimi, diğer günlere kıyasla düşük olduğu için diğer kaynaklardan tüketim az miktarda gerçekleşirken yenilenebilir enerjinin payı oldukça yüksek oranda kayıtlara geçti.

    Kaynakça https://ytbsbilgi.teias.gov.tr/ytbsbilgi/frm_istatistikler.jsf https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-elektrik
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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