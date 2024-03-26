Türkiye’de güneş ve rüzgar enerjisi oranı yüzde 22'yi aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Şubat sonu itibarıyla Türkiye’nin kurulu gücü 107.594 MW’a ulaştı. Bunun %29,7’si hidrolik enerji, %23,3’ü doğal gaz, %20,3’ü kömür, %11,1’i rüzgâr, %11,5’i güneş, %1,6’sı jeotermal ve %2,5’i ise diğer kaynaklar oluşturdu.
2024'ün ilk 2 ayında 56,3 TWh elektrik üretilirken 56,2 TWh üretim gerçekleşti. 0,4 TWh ihracat, 0,3 TWh ithalat yapıldı.
2023 yılında elektrik üretiminin %36,3'ü kömürden, %21,4'ü doğal gazdan, %19,6'sı hidrolik enerjiden, %10,4’ü rüzgardan, %5,7’si güneşten, %3,4'ü jeotermal enerjiden ve %3,2’si diğer kaynaklardan elde edildi.
Pazar günü üretimin %11,14'ünü güneş enerjisi santralleri oluşturdu
Yenilenebilir enerji kapasitesi arttıkça güneş ve rüzgardan üretimin payı da artıyor. 24 Mart Pazar günü üretilen elektriğin %11,14’ü (86.591,374 MWh) güneş enerjisi santrallerinden, %10,17’si (79.080,44 MWh) rüzgar enerjisi santrallerinden elde edildi. Pazar günü elektrik tüketimi, diğer günlere kıyasla düşük olduğu için diğer kaynaklardan tüketim az miktarda gerçekleşirken yenilenebilir enerjinin payı oldukça yüksek oranda kayıtlara geçti.Kaynakça https://ytbsbilgi.teias.gov.tr/ytbsbilgi/frm_istatistikler.jsf https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-elektrik Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...