Türkiye’de güneş ve rüzgar enerjisi oranı yüzde 22'yi aştı

Tam Boyutta Gör Türkiye’de yenilenebilir enerji kapasitesi artmaya devam ediyor. Kurulu güçteki rüzgar ve güneş enerjisinin payı yüzde 22,6’ya yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Şubat sonu itibarıyla Türkiye’nin kurulu gücü 107.594 MW’a ulaştı. Bunun %29,7’si hidrolik enerji, %23,3’ü doğal gaz, %20,3’ü kömür, %11,1’i rüzgâr, %11,5’i güneş, %1,6’sı jeotermal ve %2,5’i ise diğer kaynaklar oluşturdu.

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2024'ün ilk 2 ayında 56,3 TWh elektrik üretilirken 56,2 TWh üretim gerçekleşti. 0,4 TWh ihracat, 0,3 TWh ithalat yapıldı.

2023 yılında elektrik üretiminin %36,3'ü kömürden, %21,4'ü doğal gazdan, %19,6'sı hidrolik enerjiden, %10,4’ü rüzgardan, %5,7’si güneşten, %3,4'ü jeotermal enerjiden ve %3,2’si diğer kaynaklardan elde edildi.

Pazar günü üretimin %11,14'ünü güneş enerjisi santralleri oluşturdu

Yenilenebilir enerji kapasitesi arttıkça güneş ve rüzgardan üretimin payı da artıyor. 24 Mart Pazar günü üretilen elektriğin %11,14’ü (86.591,374 MWh) güneş enerjisi santrallerinden, %10,17’si (79.080,44 MWh) rüzgar enerjisi santrallerinden elde edildi. Pazar günü elektrik tüketimi, diğer günlere kıyasla düşük olduğu için diğer kaynaklardan tüketim az miktarda gerçekleşirken yenilenebilir enerjinin payı oldukça yüksek oranda kayıtlara geçti.

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