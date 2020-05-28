Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kurumlarda veri sızıntısını engelleyen yazılım: HAVELSAN Bariyer

    Daha önce EAL 4+ Sertifikası alan güvenlik yazılımı HAVELSAN Bariyer şimdi de TRTEST-TSKGK-DLP-01 sertifikası alarak TSK'da kullanılmak üzere önemli bir aşamayı geride bıraktı.
    2 sa.
    529
    16
    9
    Güvenlik
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kurumlarda veri sızıntısını engelleyen yazılım: HAVELSAN Bariyer
    Tam Boyutta Gör

    HAVELSAN tarafından geliştirilen siber güvenlik yazılımı HAVELSAN Bariyer, Türkiye’deki sertifikasyon sürecini tamamladı ve TRTEST Ürün Uygunluk Sertifikası'nı aldı. Bariyer daha önce uluslararası sertifikasyon sürecinde Common Criteria EAL 4+ Sertifikası’nı da almıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar HAVELSAN’ın parmak izi tanıma sistemi testi geçti

    TRTEST tarafından yapılan uygunluk değerlendirmesinde Bariyer’in TRTEST-TSKGK-DLP-01 kriterlerine uyduğuna karar verildi. Böylece Bariyer yazılımının Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılması için önemli bir aşama tamamlanmış oldu.

    Ayrıca Bkz. "HBO yapımı diziler BluTV’ye eklendi"

    HAVELSAN Bariyer özellikleri

    HAVELSAN Bariyer, kurum dışına izinsiz veri çıkışını önlüyor ve verilere doğru kişilerin erişimesini denetliyor. Kamuda veri güvenliği için büyük rol alacağı düşünülüyor. Tamamen yerli imkanlarla geliştirildi ve hem Windows hem de PARDUS ile uyumlu çalışıyor.

    Askeri kurumlar başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının, sivil kurum ve kuruluşların güvenlik ihtiyacını karşılayacak düzeyde performansa sahip. Web tabanlı merkezi yönetim sistemi sayesinde kurum içi durumun kolayca takip edilip aksiyon alınabilmesi sağlanıyor. LDAP entegrasyonu bulunuyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 1 sa.
    ''Neden EAL4+ ? ''Diye sormak lazım, EAL5 orta güvenlik düzeyi, EAL 6 yüksek güvenlik düzeyi, EAL 7 ise aşırı Yüksek güvenlik düzeyi olarak adlandırılır! Bunların da hiçbirini biz yapmadık Havelsan Bariyer olayı hikaye!
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mamoo (mehmet akdemir) 17 dk. tobepeople
    Evet. Bu haberimizin de hiç bir züke faydası olmayan ama her şeyi bilen yorumcusu budur. Arkadaşımızı tebrik edelim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    eAkman (hic yok) 2 sa.
    kurum dışına izinsiz veri çıkışını önlüyor

    Adi ustunde: sizdirma yada calma. Bu eylem zaten izinsiz yapiliyor.
    Ayrica konu elektronik olunca cok da emin olmamak lazim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 2 sa.
    Kaynak kodlarini nerde ? Yoksa yine yabanci bir yazilimi Afrika menseili programcilardan mi yine ? :)) :/
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yyyaaannnbu (Yavuz Akcan) 1 sa. smart1978
    Adam hem zeki hem de sorgulayıcı, bu işler nasıl oluyor onu da biliyor helal olsun. :D

    Güvenlik yazılımının kaynak kodunu sormuş............
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mion 47 dk. smart1978
    O kadar çok biliyorsan sen daha iyisini yap :P
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    FoBç (Fırat Orak) 2 sa. yeni yorumcu
    Hiç bir yazılıma kesin gözüyle bakılmamalı her yazılım ve her programın hacklane bileceğine düşünüyorum ??
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    crazywinner3 2 sa. FoBç
    Hack'leme değil veri sızıntısını engelliyor. Bilgisayara tanınmayan usb takıp veri almanızı falan engelliyor yoksa antivirüs gibi düşünmeyin.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. Kayıpsız 4K 144Hz verebilen monitör "Asus ROG Strix XG27UQ incelemesi" 40 dk. Cumhurbaşkanı, yeni normalleşme kararlarını açıkladı 47 dk. Bugünkü vaka sayısı: 1182 (28 Mayıs) 49 dk. THY'nin korona zararı belli oldu 1 sa. MSI 16 MB ROM’lu anakartlarına Zen 3 desteği geleceğini doğruladı 1 sa. Yüz tanıma, maske tespiti ve uzaktan ateş ölçümü yapabilen yerli cihaz: CoreSafe 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kurumlarda veri sızıntısını engelleyen yazılım: HAVELSAN Bariyer Sonraki PS Plus Haziran 2020 oyunları açıklandı 2 sa. iPhone 12'nin çıkışı Kasım sonunu bulabilir 3 sa. Epic'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Borderlands 3 sa. 8GB Raspberry Pi 4 bekleyenlere müjde 3 sa. Fujifilm aynasız kameralarını web kameraya çeviren uygulama yayınladı 4 sa. Yeni Nissan Z'den ilk teaser geldi: Tasarımda 240Z esintileri 4 sa. Samurai Shodown NEOGEO Collection, 11 Haziran’da Epic Store’a ücretsiz olarak giriş yapacak 5 sa. Seagate oyuncular için 120GB SATA SSD sürücüsünü tanıttı 5 sa. Fransa'dan salgından etkilenen otomotiv sektörüne dev destek 5 sa. Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesi resmen yayınlandı: Ne gibi yenilikler getiriyor? 6 sa. Boeing, 13 bin kişiyi işten çıkarma planlarının arifesinde 737 MAX üretimine yeniden başladı 6 sa. Honor Play 4 Pro ile ilgili ilk resmi paylaşım geldi 7 sa. Yeni BMW 4 Serisi Coupe'den tanıtım öncesi son teaser geldi 7 sa. The Last of Us Part II yeni oynanış videosu yayınlandı 8 sa. Araştırmaya göre dinozorları yok eden göktaşı, Dünya’ya neredeyse en ölümcül açıyla çarpmış 8 sa. TikTok'un yapımcısı ByteDance, geçtiğimiz yıl 3 milyar dolar net kâr yaptığını açıkladı 9 sa. Eski HTC patronu VR kask projesini tanıttı 9 sa. Xiaomi, 2020'nin sonunda 4G telefon üretimini bırakmaya hazırlanıyor 10 sa. HBO yapımı diziler BluTV’ye eklendi 10 sa. Bu akıllı saat parmak şıklatma ile kontrol ediliyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi