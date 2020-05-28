Kurumlarda veri sızıntısını engelleyen yazılım: HAVELSAN Bariyer

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HAVELSAN tarafından geliştirilen siber güvenlik yazılımı HAVELSAN Bariyer, Türkiye’deki sertifikasyon sürecini tamamladı ve TRTEST Ürün Uygunluk Sertifikası'nı aldı. Bariyer daha önce uluslararası sertifikasyon sürecinde Common Criteria EAL 4+ Sertifikası’nı da almıştı.

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TRTEST tarafından yapılan uygunluk değerlendirmesinde Bariyer’in TRTEST-TSKGK-DLP-01 kriterlerine uyduğuna karar verildi. Böylece Bariyer yazılımının Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılması için önemli bir aşama tamamlanmış oldu.

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HAVELSAN Bariyer özellikleri

HAVELSAN Bariyer, kurum dışına izinsiz veri çıkışını önlüyor ve verilere doğru kişilerin erişimesini denetliyor. Kamuda veri güvenliği için büyük rol alacağı düşünülüyor. Tamamen yerli imkanlarla geliştirildi ve hem Windows hem de PARDUS ile uyumlu çalışıyor.

Askeri kurumlar başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının, sivil kurum ve kuruluşların güvenlik ihtiyacını karşılayacak düzeyde performansa sahip. Web tabanlı merkezi yönetim sistemi sayesinde kurum içi durumun kolayca takip edilip aksiyon alınabilmesi sağlanıyor. LDAP entegrasyonu bulunuyor.

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