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    HBO yapımı diziler BluTV’ye eklendi

    Bugün yayına başlayan HBO Max platformu Türkiye'de kullanıma sunulmayacak ancak güzel bir haber var. HBO yapımı diziler BluTV kütüphanesine eklendi. İşte BluTV'ye eklenen HBO dizileri:
    3 sa.
    2,1b
    84
    16
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    HBO yapımı diziler BluTV’ye eklendi
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    Dijital akış platformu BluTV, önemli bir anlaşma yaparak HBO yapımı dizileri bünyesine ekledi. Mayıs başında sezon finali yayınlanan Westworld de bu diziler arasında.

    Daha önce son sezonu olmayan Game of Thrones’un tüm bölümleri eklendi. Ayrıca ülkemizde büyük ilgi gören Chernobyl dizisi de yakında BluTV’ye eklenecek. Yayın tarihi bilinmiyor sadece “çok yakında” ibaresine yer veriliyor. HBO yapımı bu dizilerin global yayın hakları kendi dijital akış platformu HBO Max’in elinde. HBO Max bugün itibariyle yayın hayatına başladı ancak Türkiye’ye gelmesi uzun sürecek gibi görünüyor. Açıklanan takvimlerde Türkiye ile ilgili herhangi bir plan bulunmuyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung fiziksel banka kartını tanıttı"

    BluTV’de Yayında:

    • Westworld
    • Game of Thrones (Tüm bölümler eklendi)
    • Sex and City
    • Entourage
    • Girls
    • The Sopranos

    Çok Yakında:

    • Chernobyl
    • Six Feet Under
    • True Detective
    • The Leftovers



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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    McNuIty (Oğuzhan ) 1 sa.
    The Wire acilen bekleniyor. Kredi kartım elimde hazır nazır bekliyorum.
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    termomuk (Bahadır ) 1 sa.
    şimdi westworld son sezon için beinconnect düşünüyordum bir ay bedava sanırım. orada diziyi kaldırma durumu olur mu?
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    coda (E P) 1 sa.
    the wire gelirse üye olurum.
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 1 sa.
    ben de bu ay aldım nette hiçbir yerde westworld bulamadığım için. şuan memnunum. güzel diziler gelmeye devam ederse sürdürürüm üyeliği.
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    mu5tafa (mustafa kök) 2 sa.
    Netflix Türkiye uyuyor galiba. Ancak bitrate düşürmeyi bilirler. 4k diye full hd izliyoruz hala.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gkt84 (goktug erdonmez) 1 sa. mu5tafa
    Netflix hbo dizilerini alamaz dünyanın hiç bir ülkesinde hbo dizilerini yayınlamıyo netflix
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    DH Misafiri 2 sa.
    Abone ucretı ne kadar aylık ve ya yıllık odeme peşinmi aylık ode emi
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    onuray89 (Onur Polat) 1 sa. DH Misafiri
    19.90 TlL aylık ödeme var. İlk ay ücretsiz
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    Musty3535123 2 sa.
    blue tv ile işim olmaz ama hbo dizilerini alması büyük iş.
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    sametbulut67 2 sa. yeni yorumcu
    bu habere sevindim işte sonunda netflix'ten kurtulacaz
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