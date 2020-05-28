HBO yapımı diziler BluTV’ye eklendi

Dijital akış platformu BluTV, önemli bir anlaşma yaparak HBO yapımı dizileri bünyesine ekledi. Mayıs başında sezon finali yayınlanan Westworld de bu diziler arasında.
Daha önce son sezonu olmayan Game of Thrones’un tüm bölümleri eklendi. Ayrıca ülkemizde büyük ilgi gören Chernobyl dizisi de yakında BluTV’ye eklenecek. Yayın tarihi bilinmiyor sadece “çok yakında” ibaresine yer veriliyor. HBO yapımı bu dizilerin global yayın hakları kendi dijital akış platformu HBO Max’in elinde. HBO Max bugün itibariyle yayın hayatına başladı ancak Türkiye’ye gelmesi uzun sürecek gibi görünüyor. Açıklanan takvimlerde Türkiye ile ilgili herhangi bir plan bulunmuyor.
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BluTV’de Yayında:
- Westworld
- Game of Thrones (Tüm bölümler eklendi)
- Sex and City
- Entourage
- Girls
- The Sopranos
Çok Yakında:
- Chernobyl
- Six Feet Under
- True Detective
- The Leftovers
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