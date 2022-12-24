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    Kuzey Koreli hacker grubu son 5 yılda 1.2 milyar dolar çaldı

    Son yıllarda kripto para piyasasının altını üstüne getiren siber saldırılarda Kuzey Kore büyük bir rol oynuyor. Buradan çalınan paralar ülkenin nükleer programlarına harcanıyor. 
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    Kripto para piyasaları özellikle son 1 yıldır ve genel olarak son 5 yıldır Kuzey Koreli hacker grubunun adeta gazabına uğramış durumda. Grup toplamda 1.2 milyar dolar çalarken bunları Kuzey Kore’nin nükleer programlarına aktardı.

    Kuzey Kore kripto para piyasasının kâbusu oldu

    Güney Kore istihbarat kurumları tarafından hazırlanan bir rapora göre Lazarus olarak da bilinen Kuzey Koreli hacker grubu kripto para dünyasının kâbusu oldu. Kuzey Kore’ye uygulanan ambargoyu protesto etmek isteyen grup piyasayı adeta yağmaladı.

    Axie Infinity köprüsünün 600 milyon dolarlık zarara uğratılması, Harmony köprüsünün 100 milyon dolarlık kaybı gibi önemli saldırılar bu grubun başının altından çıktı. 2017 yılından bu yana Kuzey Koreli grupların 1.2 milyar dolar çaldığı ifade ediliyor.

    Bu yıl sadece DeFi platformlarından şantaj saldırısı da dahil 600 milyon dolar çalındı. Bunun 78 milyon doları Güney Koreli yatırımcılardan çıktı. Sadece Kasım ayında 1.8 milyon saldırının bertaraf edildiği de not düşülmüş. Kuzey Kore odaklı olsa da zaman zaman farklı hacker’ların da blok zinciri kontratlarının açıklarından faydalanarak kripto varlık çaldığı gündeme geliyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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