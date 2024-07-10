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    KVKK, kişisel verilerin yurt dışına aktarımını kolaylaştırıyor!

    KVKK, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını kolaylaştıran yeni düzenlemeyi yayımladı. Gerekli şartların sağlanması durumunda kişisel veriler yurt dışına aktarılabilecek. 
    KVKK, kişisel verilerin yurt dışına aktarımını kolaylaştırıyor!
    2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Türkiye’deki kullanıcıların kişisel verilerinin yurt dışına çıkarılmasına pek çok sınır getirilmişti. Bu kanun yabancı şirketlerin çeşitli hizmetleri sunmasına engel oluyordu. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile verilerin yurt dışına çıkarılmasına ilişkin yeni esaslar belirlendi. Gerekli şartlara uygun olarak veriler yurt dışına aktarılabilecek.

    KVKK yeterlilik kararı verebilecek

    Verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için yeterlilik kararı bulunması veya güvence şartlarından birinin sağlanması şartı aranıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu; bir ülkenin, ülke içerisinde bir veya daha fazla sektörün ya da bir uluslararası kuruluşun yeterli düzeyde koruma sağladığına yönelik olarak yeterlilik kararı verebilecek. Yeterlilik kararı bulunması durumunda kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecek. Yeterlilik kararları en geç dört yılda bir yeniden değerlendirilecek.

    Yeterlilik kararı yoksa bu şartlardan herhangi birinin bulunması yeterli

    Yeterlilik kararının bulunmaması durumunda ise ilgili kişinin aktarımın yapılacağı ülkede de haklarını kullanma ve etkili kanun yollarına başvurma imkanının bulunması kaydıyla, aşağıdaki güvencelerden herhangi birinin sağlanması durumunda verilerin yurtdışına aktarılmasına izin verilecek:

    • Yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları veya uluslararası kuruluşlar ile Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında yapılan uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşmanın varlığı ve Kurul tarafından aktarıma izin verilmesi.
    • Ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubu bünyesindeki şirketlerin uymakla yükümlü oldukları, kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler ihtiva eden ve Kurul tarafından onaylanan bağlayıcı şirket kurallarının varlığı.
    • Kurul tarafından ilan edilen, veri kategorileri, veri aktarımının amaçları, alıcı ve alıcı grupları, veri alıcısı tarafından alınacak teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler için alınan ek önlemler gibi hususları ihtiva eden standart sözleşmenin varlığı.
    • Yeterli korumayı sağlayacak hükümlerin yer aldığı yazılı bir taahhütnamenin varlığı ve Kurul tarafından aktarıma izin verilmesi.

    Birkaç seferlik aktarımlara "istisnai aktarım izni" verilecek

    Yeni düzenleme, yeterlilik kararının bulunmaması veya yukarıdaki güvencelerden en az birinin karşılanmaması durumunda; tek veya birkaç seferde gerçekleşen, süreklilik arz etmeyen aktarımlara izin veriliyor. Bunun için aşağıdaki şartlardan en az birinin karşılanması gerekiyor:

    • İlgili kişinin, muhtemel riskler hakkında bilgilendirilmesi kaydıyla, aktarıma açık rıza vermesi.
    • Aktarımın, ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki bir sözleşmenin ifası veya ilgili kişinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için zorunlu olması.
    • Aktarımın, ilgili kişi yararına veri sorumlusu ve diğer bir gerçek veya tüzel kişi arasında yapılacak bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması.
    • Aktarımın üstün bir kamu yararı için zorunlu olması.
    • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması.
    • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması.
    • fKamuya veya meşru menfaati bulunan kişilere açık olan bir sicilden, ilgili mevzuatta sicile erişmek için gereken şartların sağlanması ve meşru menfaati olan kişinin talep etmesi kaydıyla aktarım yapılması.
    Kaynakça https://btdunyasi.net/kisisel-verilerin-yurtdisina-cikartilmasina-vize/ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/07/20240710-2.htm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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