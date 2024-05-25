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    KVKK’dan Knight Online’a para cezası!

    KVKK, Knight Online oyunun Türkiye'deki dağıtıcısı ve tek yetkilisi konumundaki veri sorumlusu şirkete, kişisel verileri hukuka aykırı işlediği gerekçesiyle 750 bin lira idari para cezası verdi.

    KVKK’dan Knight Online’a para cezası!

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), efsane MMORPG oyunu Knight Online'ın Türkiye'deki haklarına sahip olan şirket hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek karara bağladı.

    Başvuruda, şirketin internet sitesinde yer alan "aydınlatma metni", "gizlilik politikası" ve "çerez politikası" metinlerinde kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının mümkün olduğu belirtildi. Şirket tarafından hile ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla kullanılan üçüncü taraf yazılımın da oyuna her giriş sırasında çalıştığını ifade eden başvurucu, yazılımın bilgisayarda bulunan tüm dosya ve yazılımları taradığını, oyun açık kaldığı sürece de yazılımın çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

    Savunmanın gerçeğe aykırı olduğu tespit edildi

    Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edildiğini ve yurt dışına aktarıldığını ifade eden başvurucu, şirketin "yalnızca IP adresi ile tespit yapıyoruz" şeklindeki savunmasının da gerçeğe aykırı olduğunu, bir kişinin cihazında hangi yazılımın çalıştığının yalnızca IP adresi ile tespit edilmesinin teknik olarak imkansız olduğunu bilertti.

    KVKK, incelemesi sonucu, ilgili şirketin internet sitesinde yayımlanan çerezlere ilişkin "pop-up" açıklamasında "sadece gerekli çerezleri kullan" ve "tüm çerezlere izin ver" seçeneklerinin yer aldığını, böylece topluca "açık rıza" alma yoluna gidildiği, kullanıcılara tercih etme imkanının sunulmadığını tespit etti.

    750 bin TL para cezası

    Açık rızanın unsurlarının "belirli bir konuya ilişkin olma" ve "özgür iradeyle verilme" olduğuna işaret edilen kararda, kişisel veri işleme faaliyetinin hukuka uygun olmadığını, verilerin yurt dışına aktarımı konusunda da yasal düzenlemelerde belirtilen şartlara dayanılmadığını belirterek, şirkete 750 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

    KVKK, "çerez politikası", "çerez beyanı" "gizlilik politikası", "aydınlatma metni" ve "veri koruma politikası" gibi metinlerin birbiri ile tutarlı ve uyumlu olacak şekilde mevzuata uygun hale getirilmesi, verilerin yurt dışına aktarımı konusunda da kişilerden açık rıza alınması noktasında gerekli düzenlemelerin yapılması adına Knight Online oyunun yetkilisi şirkete talimat verdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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