KVKK duyurdu: Mobile Legends oyununda veri sızıntısı yaşandı

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), ülkemizde binlerce oyuncunun oynadığı Mobile Legens: Bang Bang oyununda veri sızıntısı meydana geldiğini açıkladı. Kullanıcıların IP bilgisi dahil olmak üzere pek çok kişisel verisi sızdı.

KVKK’den yapılan açıklamaya göre 12 Eylül – 15 Eylül tarihlerinde 3.375 kullanıcının verisi hackerlar tarafından ele geçirildi. Ele geçirilen verilerde e-posta, kullanıcı kimliği, cinsiyet, puan, kayıt tarihi, son ziyaret zamanı, kayıt olunan IP ve son ziyaret edilen IP bilgileri bulunuyor. Veriler bir web sitesinde satışa çıktı. Veri ihlali hakkında [email protected] e-posta adresinden bilgi alabilecekleri ifade ediliyor.

Dijital verilerin değer kazanmasıyla birlikte pek çok şirkette veri ihlali yaşanıyor. KVKK, bugüne kadar web siteleri ve mobil uygulamalar hakkında veri ihlali bildirimleri yayınlamıştı. Şimdi de oyunda veri ihlali yaşandı. Mobile Legens oyunu App Store ve Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Türünün en çok indirilen oyunları arasında yer alıyor.

Vergi firmaları kullanıcı bilgilerini Facebook ile paylaşıyor 2 gün önce eklendi

Shangai Moonton Technology Co Ltd tarafından KVKK'ye iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

Veri sorumlusunun işletmekte olduğu Mobile Legends isimli oyun ile ilgili tartışma forum sitesine üye olan kullanıcılara ait verilerin bir web sitesinde paylaşılması sebebiyle veri ihlali meydana geldiği,

Veri ihlalinin 12.09.2022 tarihinde başladığı, 15.09.2022 tarihinde sona erdiği ve 03.11.2022 tarihinde tespit edildiği,

Veri ihlalinden 3.375 kullanıcı ve forum sitesi üyesinin etkilendiği,

Veri ihlalinden kimlik, iletişim(e-posta), işlem güvenliği ve diğer (kullanıcı kimliği, kullanıcı adı, alan ziyaretleri, cinsiyet, kullanılan alan, puanlar, itibar, varlık, katkı puanı, kayıt tarihi, son ziyaret zamanı, kayıt sırasında kullanılan IP, son ziyaret IP'si ve son etkinlik zamanı) verilerinin etkilendiği,

İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili [email protected] e-posta adresinden bilgi alabilecekleri

açıklamalarına yer verildi.

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KVKK duyurdu: Mobile Legends oyununda veri sızıntısı yaşandı