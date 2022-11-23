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    Facebook’tan bir skandal daha: Vergi firmaları kullanıcı bilgilerini Meta’ya gönderiyor

    Meta Pixel’in bir kez daha kullanıcı verilerini herhangi bir izin olmadan topladığı ortaya çıktı. The Markup tarafından yapılan araştırma Facebook için bir skandalı daha ortaya koyuyor.
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    meta facebook Tam Boyutta Gör
    The Markup tarafından yapılan bir araştırmaya göre, TaxAct, TaxSlayer ve H&R Block gibi popüler vergi dosyalama firmaları ve yazılımları kullanıcılarının hassas finansal bilgilerini Facebook’un ana şirketi olan Meta ile gizlice paylaşıyor. Kullanıcı bilgileri Meta’nın Pixel (Meta Piksel) kodu ile toplanıyor ve gönderiliyor.

    Detaya girmeden önce Meta Pixel veya Piksel olarak adlandırılan araç esasında Meta tarafından ücretsiz olarak sunulan ve insanların sitenizde neler yaptığını izleyerek reklamlarınızın ne derece etkili olduğunu ölçmenize olanak tanıyan bir kod parçası.

    Meta Pixel aracı finsansal bilgileri Meta'ya gönderiyor

    meta pixel meta pikseli Tam Boyutta Gör
    The Markup tarafından yapılan araştırma ise TaxAct, TaxSlayer ve H&R Block gibi popüler vergi firmalarının kendi web sitelerinde Meta Pixel kodunu işlettiğini gördü. Esasında bu kodu kullanmalarında bir sorun yok. Esas sorun bu kodun toplamaması gereken bilgileri toplayarak Meta’ya göndermesi. Pixel kodu, bu sitelerden isim, e-posta gibi bilgilerin yanında gelir bilgileri, ödeme tutarları gibi hassas finansal bilgileri de topluyor. Rapora aynı zamanda, Facebook hesabınız olmasa bile Facebook’un gelen bilgilerle kendi reklam algoritmalarını güçlendirmek için bu verileri kullanabileceğini belirtiyor.

    Konu hakkında bir Meta sözcüsü yaptığı açıklamada, “Reklamverenler, iş Araçlarımız aracılığıyla insanlar hakkında hassas bilgiler göndermemelidir. Bunu yapmak politikalarımıza aykırıdır ve bunun olmasını önlemek için reklamverenleri iş araçlarını doğru şekilde kurma konusunda eğitiyoruz. Sistemimiz, tespit edebildiği potansiyel olarak hassas verileri filtrelemek için tasarlanmıştır.” dedi.

    Olayın açığa çıkmasının ardından vergi dosyalama firmaları sistemlerindeki Pixel kodunda değişikliğe giderek bu bilgilerin toplanmamasını ve Meta’ya gönderilmemesini sağlamaya başladı. Hatırlayacağınız üzere bu yılın başlarında Meta yine Pixel kodu yüzünden iki toplu dava ile karşılaşmıştı. Pixel aracının hastane ve hasta verilerini izinsiz olarak topladığı ortaya çıkmıştı.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 3 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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