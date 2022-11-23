Facebook’tan bir skandal daha: Vergi firmaları kullanıcı bilgilerini Meta’ya gönderiyor

Detaya girmeden önce Meta Pixel veya Piksel olarak adlandırılan araç esasında Meta tarafından ücretsiz olarak sunulan ve insanların sitenizde neler yaptığını izleyerek reklamlarınızın ne derece etkili olduğunu ölçmenize olanak tanıyan bir kod parçası.
Meta Pixel aracı finsansal bilgileri Meta'ya gönderiyor
Konu hakkında bir Meta sözcüsü yaptığı açıklamada, “Reklamverenler, iş Araçlarımız aracılığıyla insanlar hakkında hassas bilgiler göndermemelidir. Bunu yapmak politikalarımıza aykırıdır ve bunun olmasını önlemek için reklamverenleri iş araçlarını doğru şekilde kurma konusunda eğitiyoruz. Sistemimiz, tespit edebildiği potansiyel olarak hassas verileri filtrelemek için tasarlanmıştır.” dedi.
Olayın açığa çıkmasının ardından vergi dosyalama firmaları sistemlerindeki Pixel kodunda değişikliğe giderek bu bilgilerin toplanmamasını ve Meta’ya gönderilmemesini sağlamaya başladı. Hatırlayacağınız üzere bu yılın başlarında Meta yine Pixel kodu yüzünden iki toplu dava ile karşılaşmıştı. Pixel aracının hastane ve hasta verilerini izinsiz olarak topladığı ortaya çıkmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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