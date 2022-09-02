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    Anlık Bildirim

    KVKK duyurdu: PTT'de veri sızıntısı gerçekleşti!

    Kişisel verilerin kritik önem taşımaya başlamasıyla birlikte Türkiye'deki pek çok şirkette veri sızıntısı yaşanıyor. Bu defa PTT'de veri sızıntısı yaşandı. Kritik kişisel veriler ele geçirildi.
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    KVKK duyurdu: PTT'de veri sızıntısı gerçekleşti
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    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) web sitesinden yayınlanan duyuruya göre PTT’de veri ihlali yaşandı. Anne kızlık soyadı ve cilt seri no gibi kritik bilgiler ele geçirildi.

    3.2 GB büyüklüğündeki veri tabanı ele geçirildi

    KVKK’dan yapılan duyuruya PTT’nin Biriktirme ve Yardım Sandığı birimi tarafından kurula veri ihlali bildiriminde bulunuldu. PTT çalışanlarının anne kızlık soyadı, cilt seri no gibi kişisel verilerinin bulunduğu 3.2 GB büyüklüğündeki veri tabanı siber saldırganlar tarafından ele geçirildi. Yaklaşık 38 bin kayıt sızdı.

    Siber saldırganlar, zararlı yazılım vasıtasıyla PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı veri tabanına erişti. Veri tabanının yedeğinin ve sitenin tüm dosyalarının ele geçirildiği iddia edildi. İhlalin 29 Ağustos’ta gerçekleştiği ve 30 Ağustos’ta tespit edildiği açıklandı.

    Veri ihlali bildiriminde şu bilgilere yer verildi:

    • Zararlı yazılımlar vasıtasıyla üyelerin bilgilerinin bulunduğu sisteme yetkisiz erişim sağlandığı,
    • Yetkisiz kişiler tarafından, anne kızlık soyadı, cilt seri no gibi PTT çalışanlarının kişisel verilerinin, 3.2 gb veri tabanı yedeğinin ve sitenin tüm dosyalarının ele geçirildiğinin iddia edildiği,
    • İhlalin 29.08.2022 ile 30.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştiği ve 30.08.2022 tarihinde tespit edildiği,
    • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik ve üyelik işlemlerine ait bilgiler olduğu,
    • İhlalden yaklaşık 38.000 kaydın etkilendiği,
    • İhlal ile ilgili çalışmaların devam etmekte olduğu bilgilerine yer verildi.
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