Yeni blockchain aracı ile 30 saniyede mali denetimler

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Blockchain ve muhasebe, endüstrinin çoğunun kabul ettiği gibi birbirleri için yapılmıştır. Armanino ortağı Andries Verschelden'e göre, TrustExplorer gerçek zamanlı, dağınık ve son denetimleri sunan bir denetim protokolü. Aynı zamanda ''tüm bu işlemleri yakalamada gerçeğin tek noktası haline gelen bu dijital defter var” ve “gerçek zamanlı denetim ve şeffaflık sağlayabilme olasılığını açıyorsunuz.” diye sözlerine ekliyor.

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Armanino, muhasebe sektöründe PwC ve Deloitte gibi büyük firmalar da dahil olmak üzere blockchain'den yararlanan birçok projeden biri. Blockchain teknolojisi, muhasebe verilerini yakalamayı otomatik hale getirebilir ve doğruluğunu kontrol edebilir, bu da değişiklik veya yolsuzluk riskini azaltır.

Deloitte 2016 raporunda blockchain teknolojisinin, mali etkinlikleri kriptografik olarak mühürlediğini ve gizlenmesinin neredeyse imkansız olduğunu vurgulamıştı. Bunu, noter tarafından onaylanan işlemlerin elektronik bir versiyonu olarak tanımlamışlardı.

Verschelden, muhasebecilerin henüz işleri için endişelenmelerine gerek olmadığını söyledi. Bunun yerine blockchain hayatlarını kolaylaştıracak. Sıkıcı işlemler yapmak ve sık sık haftalar veya aylar süren sayılarla uğraşmak yerine, firmalar saniyeler içinde mali durumlarını bilecekler. Ancak, nihai denetimler için, muhasebeciler risk yönetimi ve finansal teftişlere daha ayrıntılı bir yaklaşım yapıp geleneksel yöntemleri kullanmaya devam edeceklerdir.

Son olarak, Verschelden, “endüstrimiz teknolojiyi benimsemekte yavaştır ve teknolojiye ve blockchaine bir fırsattan daha çok bir tehdit olarak bakmıştır” diye ekledi.

https://www.coindesk.com/accounting-firms-blockchain-tool-claims-to-perform-a-30-second-audit