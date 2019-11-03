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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni blockchain aracı ile 30 saniyede mali denetimler

    Muhasebe ve iş danışmanlığı şirketi Armanino, saniyeler içinde mali denetimleri gerçekleştirebilecek TrustExplorer 2.0 olarak adlandırılan yeni blockchain aracını tanıttı.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Yeni blockchain aracı ile 30 saniyede mali denetimler
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    Blockchain ve muhasebe, endüstrinin çoğunun kabul ettiği gibi birbirleri için yapılmıştır. Armanino ortağı Andries Verschelden'e göre, TrustExplorer gerçek zamanlı, dağınık ve son denetimleri sunan bir denetim protokolü. Aynı zamanda ''tüm bu işlemleri yakalamada gerçeğin tek noktası haline gelen bu dijital defter var” ve “gerçek zamanlı denetim ve şeffaflık sağlayabilme olasılığını açıyorsunuz.” diye sözlerine ekliyor.

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    Armanino, muhasebe sektöründe PwC ve Deloitte gibi büyük firmalar da dahil olmak üzere blockchain'den yararlanan birçok projeden biri. Blockchain teknolojisi, muhasebe verilerini yakalamayı otomatik hale getirebilir ve doğruluğunu kontrol edebilir, bu da değişiklik veya yolsuzluk riskini azaltır.

    Deloitte 2016 raporunda blockchain teknolojisinin, mali etkinlikleri kriptografik olarak mühürlediğini ve gizlenmesinin neredeyse imkansız olduğunu vurgulamıştı. Bunu, noter tarafından onaylanan işlemlerin elektronik bir versiyonu olarak tanımlamışlardı.

    Yeni blockchain aracı ile 30 saniyede mali denetimler

    Verschelden, muhasebecilerin henüz işleri için endişelenmelerine gerek olmadığını söyledi. Bunun yerine blockchain hayatlarını kolaylaştıracak. Sıkıcı işlemler yapmak ve sık sık haftalar veya aylar süren sayılarla uğraşmak yerine, firmalar saniyeler içinde mali durumlarını bilecekler. Ancak, nihai denetimler için, muhasebeciler risk yönetimi ve finansal teftişlere daha ayrıntılı bir yaklaşım yapıp geleneksel yöntemleri kullanmaya devam edeceklerdir.

    Son olarak, Verschelden, “endüstrimiz teknolojiyi benimsemekte yavaştır ve teknolojiye ve blockchaine bir fırsattan daha çok bir tehdit olarak bakmıştır” diye ekledi.



    https://www.coindesk.com/accounting-firms-blockchain-tool-claims-to-perform-a-30-second-audit Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 2 hf.
    yaw şuna dosya eklene bilir torrent deseniz daha mantıklı olur !
    yanlız buradaki sorun şu ! sistem güvenlik anlamıyla ekleme üzerine çalışan bir yapı olduğu için ! aynı bir muhasebe defteri gibi gelmiş geçmiş tüm içerikleri toplayacağı için zaman içinde fazla ve aşırı büyüme olacaktır. veri güvenliği açısından geçmiş dosyaları silme durumu olmayacağı için, bu durumda eninde sonunda sadece belli başlı güvenli veri depolama hizmeti sunanların tekeline geçebilecek bilgi anlamına gelecektir. yani bilmem kaç quatrobyte seviyesinde ancak quantum bilgisayarların işleye bileceği özetle tüm dünyada tekel olabileceği bir noktaya doğru gidiliyor. ve sonunda tüm veriler bir anda silinirse ki işte o tüm dünyadaki ekonomik düzenin kaos a dönmesi anlamına gelecektir.
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