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    Anlık Bildirim

    Elektrikli Xiaomi SU7 bayilere gönderilmeye başlandı

    Xiaomi ilk elektrikli sedanını resmi bayilerine teslim etmeye başladı. Çinli marka SU7'nin fiyatlarını ve donanım paketlerini Mart ayı sonunda açıklığa kavuşturacak.
    Elektrikli Xiaomi SU7 bayilere gönderilmeye başlandı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi ilk seri üretim elektrikli otomobilini resmi bayilerine teslim etmeye başladı. İnternete düşen görüntüler Xiaomi SU7 isimli modeli birkaç farklı renkte görsteriyor. Ayrıca otomobillerin jant tasarımı ve fren kaliperlerinin rengi bakımından da farklılık gösterdiklerini görüyoruz.

    Hatırlatmak gerekirse temel V6 modeli 295 beygir gücünde ve 400 nm tork üreten bir motora sahip. Sıfırdan 100 km/s hıza 5.3 saniyede çıkabiliyor. Bu versiyonun 668 km menzil sağlayan 73.6 kWh batarya paketi ile donatıldığını belirtelim.

    Elektrikli Xiaomi SU7 bayilere gönderilmeye başlandı Tam Boyutta Gör

    Fiyatlar hala açıklanmadı

    Amiral gemisi V8 modelinde toplam 664 beygir güce sahip çift elektrik motoru var. 0'dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede ulaşabiliyor. Sekiz silindirli versiyon 800 km menzil sağlayan 101 kWh'lik batarya ile sunuluyor.

    Elektrikli Xiaomi SU7 bayilere gönderilmeye başlandı Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar Çinli bayilere teslimatlar başlasa da Xiaomi henüz SU7'nin resmi fiyat etiketlerini açıklamış değil. Şirket merakla beklenen elektrikli otomobilinin fiyatlarını ve donanım paketlerini Mart ayı sonunda açıklayacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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