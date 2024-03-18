Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi ilk seri üretim elektrikli otomobilini resmi bayilerine teslim etmeye başladı. İnternete düşen görüntüler Xiaomi SU7 isimli modeli birkaç farklı renkte görsteriyor. Ayrıca otomobillerin jant tasarımı ve fren kaliperlerinin rengi bakımından da farklılık gösterdiklerini görüyoruz.

Bu elektrikli bisiklet, 2300 Watt motora ve çift zincire sahip 1 gün önce eklendi

Hatırlatmak gerekirse temel V6 modeli 295 beygir gücünde ve 400 nm tork üreten bir motora sahip. Sıfırdan 100 km/s hıza 5.3 saniyede çıkabiliyor. Bu versiyonun 668 km menzil sağlayan 73.6 kWh batarya paketi ile donatıldığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Fiyatlar hala açıklanmadı

Amiral gemisi V8 modelinde toplam 664 beygir güce sahip çift elektrik motoru var. 0'dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede ulaşabiliyor. Sekiz silindirli versiyon 800 km menzil sağlayan 101 kWh'lik batarya ile sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Her ne kadar Çinli bayilere teslimatlar başlasa da Xiaomi henüz SU7'nin resmi fiyat etiketlerini açıklamış değil. Şirket merakla beklenen elektrikli otomobilinin fiyatlarını ve donanım paketlerini Mart ayı sonunda açıklayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli Xiaomi SU7 bayilere gönderilmeye başlandı