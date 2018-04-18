Netflix müjdeyi verdi: La Casa De Papel'in 3. sezonu geliyor!

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Netflix, sosyal medya hesaplarından La Casa De Papel hayranlarına müjdeli haberi verdi. Netflix, dizinin yayın haklarını İspanyol TV kanalı Antena 3 kanalından almış ve bu kanalın yayınladığı bölümleri iki sezona yayarak Netflix’e eklemişti.

La Casa De Papel 3. sezon ne zaman çıkacak?

İspanyol kanal, dizinin üçüncü sezonunun çekilmeyeceğini, dizinin 15 bölüm olarak yazıldığını açıklamıştı. Netflix, La Casa De Papel’e olan ilgiye kayıtsız kalamadı ve üçüncü sezonun çekileceğini duyurdu. La Casa De Papel’in 3. sezonu 2019 yılında sadece Netflix’te yayınlanacak.

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Netflix Türkiye sosyal medya hesaplarından üçüncü sezonun duyurusuna ilişkin tanıtım videosu yayınlandı. Videoyu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz: