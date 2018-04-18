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Netflix müjdeyi verdi: La Casa De Papel'in 3. sezonu geliyor!

Netflix, La Casa De Papel hayranlarına müjdeli haberi verdi. La Casa De Papel'in üçüncü sezonu çekilecek ve 2019 yılında Netflix'te yayınlanacak. Üçüncü sezonun duyuru videosu haberimizde:
1 yıl
5,8b
1
23
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix müjdeyi verdi: La Casa De Papel'in 3. sezonu geliyor!
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Netflix, sosyal medya hesaplarından La Casa De Papel hayranlarına müjdeli haberi verdi. Netflix, dizinin yayın haklarını İspanyol TV kanalı Antena 3 kanalından almış ve bu kanalın yayınladığı bölümleri iki sezona yayarak Netflix’e eklemişti.

La Casa De Papel 3. sezon ne zaman çıkacak?

İspanyol kanal, dizinin üçüncü sezonunun çekilmeyeceğini, dizinin 15 bölüm olarak yazıldığını açıklamıştı. Netflix, La Casa De Papel’e olan ilgiye kayıtsız kalamadı ve üçüncü sezonun çekileceğini duyurdu. La Casa De Papel’in 3. sezonu 2019 yılında sadece Netflix’te yayınlanacak.

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Netflix Türkiye sosyal medya hesaplarından üçüncü sezonun duyurusuna ilişkin tanıtım videosu yayınlandı. Videoyu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz:



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hareketliperde 1 yıl en beğenilen
Prison Break gibi olacak desene. ondan da ilk 2 sezon efsanydi uzattıkça saçmalamaya başladılar
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zaferq 1 yıl
Dizi bitti bence uzatırlarsa Türk dizisine bağlar
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mu5tafa 1 yıl
O kadar yarım kalmış dizi varken buna devam etmek şaka gibi..
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1 Avatar
Hondo Ohnaka 1 yıl
Ne gerek var tadında bırakmaları gerekirdi
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Kriger 1 yıl
Harika bi final yapmıştı keşke devam etmeseydi bence. Umarım gözümde ki değeri düşmez 3. sezondan sonra
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.Eray. 1 yıl
final yaptıktan sonra 3. sezon ilginç olur heralde seneye izleriz neyse
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neilblack 1 yıl
Bizim senaristlere sorsunlar , bizim dizilerde ölenlerin dirilmesi meşhurdur
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ab99167 1 yıl Takım_Taklavat
😁 Adamı elek gibi delik deşik yaptılar daha ne ölüm göstersinler 😂 chaio bella söleye söleye kevgire döndürdüler. Bence 3.sezon Soygun’un devamını değil öncesini anlatır ama o da sıkıcı olur gibi de bakalım 🤔
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Takım_Taklavat 1 yıl ab99167
Berlinin ölümünü göstermediler bakalım yaparlar bir sürpriz
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Özgü® 1 yıl
Denver ın gülüşü yeter gelsin.
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Simplify 1 yıl
Kendi ülkelerinden sonra en çok izlenen Türkiye. Biz kalkındırıyoruz sanırsam ondandır. :D
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12 Angry Men 1 yıl
Berlinsiz bir tadı olmaz. :(
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21Temmuz 1 yıl
Güzel haber.
Tadı damakta kalmıştı.
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