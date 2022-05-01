Popüler dizi La Casa de Papel'in resmi Kore uyarlamasının yayın tarihi açıklandı

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Netflix'in bildiğiniz gibi birçok ülke için yerel içeriği bulunuyor. Bu içerikler de sadece yapıldığı ülkede değil tüm dünyada popüler olabiliyor. Bu dizilere en büyük örnek de La Casa De Papel. Geçtiğimiz aylarda da La Casa de Papel'in finalinin ardından resmi bir Kore uyarlaması duyuruldu. Dizinin yayın tarihi de geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

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Geçtiğimiz saatlerde Netflix resmi YouTube hesabı üzerinden La Casa de Papel: Kore için bir video paylaşıldı ve dizinin yayın tarihi açıklandı. Videoya göre La Casa de Papel: Kore, 24 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Dizi yine Netflix tarafından hazırlanacak ve orijinal dizinin yeniden yapımı tarzında olacak. Elbette yaratıcılar diziyi Kore'nin kültürüne göre uyarlayacak. Dizinin yönetmenliğini Kim Hong-sun, senaristliğini ise Ryu Yong-jae üstlenecek. Oyuncu kadrosundaki isimler ise şöyle:

Yoo Ji-tae - Professor

Jeon Jong-seo - Tokyo

Park Hae-soo - Berlin

Lee Won-jong - Moscow

Kim Ji-hoon - Denver

Jang Yoon-ju - Nairobi

Lee Hyun-woo - Rio

Kim Ji-hun - Helsinki

Lee Kyu-ho - Oslo

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