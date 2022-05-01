Popüler dizi La Casa de Papel'in resmi Kore uyarlamasının yayın tarihi açıklandı

Netflix'in bildiğiniz gibi birçok ülke için yerel içeriği bulunuyor. Bu içerikler de sadece yapıldığı ülkede değil tüm dünyada popüler olabiliyor. Bu dizilere en büyük örnek de La Casa De Papel. Geçtiğimiz aylarda da La Casa de Papel'in finalinin ardından resmi bir Kore uyarlaması duyuruldu. Dizinin yayın tarihi de geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Haziran 2022'de Geliyor
Geçtiğimiz saatlerde Netflix resmi YouTube hesabı üzerinden La Casa de Papel: Kore için bir video paylaşıldı ve dizinin yayın tarihi açıklandı. Videoya göre La Casa de Papel: Kore, 24 Haziran'da Netflix'te yayınlanacak. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz.
Dizi yine Netflix tarafından hazırlanacak ve orijinal dizinin yeniden yapımı tarzında olacak. Elbette yaratıcılar diziyi Kore'nin kültürüne göre uyarlayacak. Dizinin yönetmenliğini Kim Hong-sun, senaristliğini ise Ryu Yong-jae üstlenecek. Oyuncu kadrosundaki isimler ise şöyle:
- Yoo Ji-tae - Professor
- Jeon Jong-seo - Tokyo
- Park Hae-soo - Berlin
- Lee Won-jong - Moscow
- Kim Ji-hoon - Denver
- Jang Yoon-ju - Nairobi
- Lee Hyun-woo - Rio
- Kim Ji-hun - Helsinki
- Lee Kyu-ho - Oslo
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.