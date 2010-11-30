Land Rover, 5 kapılı Evoque'nun tanıtımına yeni bir video yayınlayarak devam etti

Land Rover'ın yeni modeli Range Rover Evoque'nin 5 kapılı versiyonunun detaylarını sizlerle paylaşmıştık.İngiliz otomobil üreticisi bu modelle genç müşterileri de markaya kazandırmak istediği için Evoque'nun tanıtımına ayrı bir önem veriyor gibi görünüyor. Ayrıca markanın önden çekiş opsiyonuna sahip olacak tek modeli olan Evoque'nun tanıtımı,sosyal ağlardan da devam ettirilecek.

Land Rover yeni yayınladığı video ile Range Rover Evoque'nun tasarımını ön plana çıkarmaya çalışmış. Otomobilin teknik detayları videoda açıklanmasa da daha önceki haberimizde otomobilin;

--2.2 litre turbo dizel 150 beygir gücünde,

--2.2 litre turbo dizel 190 beygir gücünde ve

--2.0 litre turbo benzinli 204 beygir gücünde motorlara sahip olacağını belirtmiştik.

1 Aralık'tan itibaren Facebook gibi bilinen sosyal ağlar üzerinden yayınlanacak bu videoyu şimdiden DonanımHaber ana sayfasında izleyebilirsiniz.