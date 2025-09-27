Samsung Galaxy Z TriFold: 100x zoom ile katlanabilir telefonlarda yeni dönem

Galaxy Z TriFold’un kamera sistemi neler sunacak?
Samsung’un katlanabilir serisi Galaxy Z Fold, güçlü donanımına rağmen kamera konusunda hep sınırlı kaldı. Şimdiye kadar piyasaya çıkan tüm Fold modelleri, sadece 3x telefoto lensle gelmiş ve bu da daha uygun fiyatlı Galaxy modelleriyle aynı seviyede bir yakınlaştırma sunmuştu. Özellikle Galaxy S Ultra serisinin gelişmiş telefoto sistemini katlanabilir seride görmek isteyen kullanıcılar için bu eksiklik yıllardır bir hayal kırıklığı yaratıyordu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
keskin olunca kendiside keser...