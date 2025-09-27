Samsung Galaxy Z TriFold: 100x zoom ile katlanabilir telefonlarda yeni dönem

Tam Boyutta Gör Samsung’un bu yıl tanıtması beklenen ilk üç katlı akıllı telefonu Galaxy Z TriFold hakkında yeni sızıntılar gündeme geldi. X platformunda paylaşılan animasyonlar, cihazın yazılım arayüzüne dair ipuçları verirken en dikkat çekici detay kamera tarafında ortaya çıktı. Sızıntıya göre Galaxy Z TriFold, 100 kata kadar yakınlaştırma desteği sunacak.

Galaxy Z TriFold’un kamera sistemi neler sunacak?

Samsung’un katlanabilir serisi Galaxy Z Fold, güçlü donanımına rağmen kamera konusunda hep sınırlı kaldı. Şimdiye kadar piyasaya çıkan tüm Fold modelleri, sadece 3x telefoto lensle gelmiş ve bu da daha uygun fiyatlı Galaxy modelleriyle aynı seviyede bir yakınlaştırma sunmuştu. Özellikle Galaxy S Ultra serisinin gelişmiş telefoto sistemini katlanabilir seride görmek isteyen kullanıcılar için bu eksiklik yıllardır bir hayal kırıklığı yaratıyordu.

Tam Boyutta Gör Galaxy Z TriFold ile birlikte Samsung, bu algıyı değiştirmeye hazırlanıyor. 100x zoom yeteneğinin yanı sıra ayrıca ana kameranın 200 MP çözünürlüğe sahip olacağı da iddia ediliyor. Bu da Galaxy S Ultra ve Galaxy Z Fold 7’de kullanılan üst düzey sensörle aynı seviyede bir performans sunabileceği anlamına geliyor.

