Lansmanı 22 Ocak'a ertelenen Honor V40 5G, sızdırılan videolarda görüntülendi

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18 Ocak'ta tanıtılması beklenen ancak etkinliğin yapılacağı yer ve ekipmanla ilgili sorunları öne sürerek lansmanı 22 Ocak'a ertelenen Honor V40 5G, bir videoda görüldü. Şirketin, yakın zaman önce lansmanla alakalı paylaştığı bir posterle de yaklaşan telefonun tasarımı resmileşmiş oldu.

Ayrıca Bkz. "Honor V40'ın ayrıntılı özellikleri sızdırıldı: 120Hz ekran, Dimensity 1000+ yonga seti ve daha fazlası"

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Honor V40'ın ayrıntılı özellikleri sızdırıldı: 120Hz ekran, Dimensity 1000+ yonga seti ve daha fazlası

Kavisli ekran tasarımı

Honor V40 5G'nin paylaşılan görseli ve videosu tasarım detaylarını ortaya koyuyor. Telefonda en dikkat çeken iki kısımdan birisi cihazın ekranı diğeri ise arka kamera kurulumu. Telefonun ön tarafında henüz özellikleri bilinmeyen ikili kamera sistemine yer verilen delik ekran tasarımlı kavisli bir ekran bulunacak. Cihazın arkasında dörtlü kamera kurulumu bulunacak.

Daha önceki sızıntılara göre dörtlü arka kamera kurulumunda, 50MP birincil lens, 8MP ultra geniş açılı lens, 2MP makro sensör ve 2MP lazer odak sensörüne yer verileceği düşünülüyor.

Honor V40 5G'nin Dimensity 1000+ yonga setinden güç alması ve 66W kablolu ve 55W kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/honor_v40_5g_launch_date_hands_on_video-news-47249.php

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