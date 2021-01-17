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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lansmanı 22 Ocak'a ertelenen Honor V40 5G, sızdırılan videolarda görüntülendi

    Honor'un yaklaşmakta olan yeni serisindeki telefonlarından V40 5G, 22 Ocak'ta tanıtılacak. Cihazda, dörtlü arka kamera kurulumuna yer verilirken ekran, kavisli bir tasarıma sahip.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    18 Ocak'ta tanıtılması beklenen ancak etkinliğin yapılacağı yer ve ekipmanla ilgili sorunları öne sürerek lansmanı 22 Ocak'a ertelenen Honor V40 5G, bir videoda görüldü. Şirketin, yakın zaman önce lansmanla alakalı paylaştığı bir posterle de yaklaşan telefonun tasarımı resmileşmiş oldu.

    Ayrıca Bkz. "Honor V40'ın ayrıntılı özellikleri sızdırıldı: 120Hz ekran, Dimensity 1000+ yonga seti ve daha fazlası"

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    Kavisli ekran tasarımı

    Honor V40 5G'nin paylaşılan görseli ve videosu tasarım detaylarını ortaya koyuyor. Telefonda en dikkat çeken iki kısımdan birisi cihazın ekranı diğeri ise arka kamera kurulumu. Telefonun ön tarafında henüz özellikleri bilinmeyen ikili kamera sistemine yer verilen delik ekran tasarımlı kavisli bir ekran bulunacak. Cihazın arkasında dörtlü kamera kurulumu bulunacak.

    Daha önceki sızıntılara göre dörtlü arka kamera kurulumunda, 50MP birincil lens, 8MP ultra geniş açılı lens, 2MP makro sensör ve 2MP lazer odak sensörüne yer verileceği düşünülüyor.

    Honor V40 5G'nin Dimensity 1000+ yonga setinden güç alması ve 66W kablolu ve 55W kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/honor_v40_5g_launch_date_hands_on_video-news-47249.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    4 saat önce
    trustrank

    wqe

    18 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    1 gün önce
    Xandive

    damn

    1 gün önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    .PanxeR. (tayfun ilme) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Huawei honor u kendisinden ayırmakla çok iyi yaptı bu sayede bir çok ülkede ambargosuz satış yapacak.
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