Honor V40'ın ayrıntılı özellikleri sızdırıldı: 120Hz ekran, Dimensity 1000+ yonga seti ve daha fazlası

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Huawei'nin ABD yaptırımlarından korumak için elinden çıkardığı Honor, yeni bir akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisi, yeni seriyi 12 Ocak'ta tanıtmayı planlıyordu ancak ortaya çıkan son raporlar, bu tarihin 18 Ocak olarak değiştirildiğini belirtiyor. Yaklaşmakta olan serideki telefonlardan Honor V40'ın Çinli kaynaklar tarafından tüm teknik detayları ortaya çıkarıldı.

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Honor V40 teknik özellikler

Honor V40, 6.72 inç büyüklüğünde FHD+ (1236 x 2676 piksel) kavisli OLED ekran ile gelecek. Ekran, 1.07 milyar renk görüntüleme, 120 Hz yenileme hızı ve 300 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip.

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Telefonun arkasında yer alan dörtlü kamera kurulumunda 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX766 birincil lens, 8 MP geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro sensör yer alacak. Önde ise 32 MP çözünürlüğünde bir kamera olacak.

Dimensity 1000+ yonga setinden güç alacak olan Honor V40, LPDDR4x 8 GB RAM ve 128 GB /256 GB UFS 2.1 dahili depolamaya sahip olacak.

163.32 x 74.08 x 7.85 mm boyutlarında ve 184 gram ağırlığında olan cihaz; 65 W kablolu, 45 W kablosuz hızlı şarj desteği ile 4.000mAh batarya sahip olacak. Honor V40'ın parmak izi sensörü ekrana entegre olacak. Ayrıca telefonda 2D yüz kilidi açma desteği de bulunacak.

Ek depolama için cihaz bir NM kart yuvasına sahip. Honor V40, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0'ı çalıştıracak. Sızıntı, cihazın fiyatlandırması hakkında bilgi içermiyor.

Seride 4 farklı modelin yer alması bekleniyor ve daha önce orta çıkarılan bir rapor bu cihazlardan birinin Kirin yonga setine, bir diğerinin ise Snapdragon yonga setine sahip olacağını öne sürüyor.

https://www.gizchina.com/2021/01/06/detailed-specifications-of-honor-v40-have-been-published/

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