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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor V40'ın ayrıntılı özellikleri sızdırıldı: 120Hz ekran, Dimensity 1000+ yonga seti ve daha fazlası

    Honor'un piyasaya sürmeye hazladığı yeni serisinden Honor V40'ın teknik detaylarının tamamı Çinli kaynaklar tarafından ortaya çıkarıldı. Honor V40 serisi,18 Ocak'ta tanıtılacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Honor V40'ın ayrıntılı özellikleri sızdırıldı: 120Hz ekran, Dimensity 1000+ yonga seti ve daha fazlası
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    Huawei'nin ABD yaptırımlarından korumak için elinden çıkardığı Honor, yeni bir akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisi, yeni seriyi 12 Ocak'ta tanıtmayı planlıyordu ancak ortaya çıkan son raporlar, bu tarihin 18 Ocak olarak değiştirildiğini belirtiyor. Yaklaşmakta olan serideki telefonlardan Honor V40'ın Çinli kaynaklar tarafından tüm teknik detayları ortaya çıkarıldı.

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    Honor V40 teknik özellikler

    Honor V40, 6.72 inç büyüklüğünde FHD+ (1236 x 2676 piksel) kavisli OLED ekran ile gelecek. Ekran, 1.07 milyar renk görüntüleme, 120 Hz yenileme hızı ve 300 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip.

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    Telefonun arkasında yer alan dörtlü kamera kurulumunda 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX766 birincil lens, 8 MP geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro sensör yer alacak. Önde ise 32 MP çözünürlüğünde bir kamera olacak.

    Dimensity 1000+ yonga setinden güç alacak olan Honor V40, LPDDR4x 8 GB RAM ve 128 GB /256 GB UFS 2.1 dahili depolamaya sahip olacak.

    163.32 x 74.08 x 7.85 mm boyutlarında ve 184 gram ağırlığında olan cihaz; 65 W kablolu, 45 W kablosuz hızlı şarj desteği ile 4.000mAh batarya sahip olacak.  Honor V40'ın parmak izi sensörü ekrana entegre olacak. Ayrıca telefonda 2D yüz kilidi açma desteği de bulunacak.

    Ek depolama için cihaz bir NM kart yuvasına sahip. Honor V40, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0'ı çalıştıracak. Sızıntı, cihazın fiyatlandırması hakkında bilgi içermiyor.

    Seride 4 farklı modelin yer alması bekleniyor ve daha önce orta çıkarılan bir rapor bu cihazlardan birinin Kirin yonga setine, bir diğerinin ise Snapdragon yonga setine sahip olacağını öne sürüyor.



    https://www.gizchina.com/2021/01/06/detailed-specifications-of-honor-v40-have-been-published/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Forumuser31 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Android tarafında amiral gemisi almak istiyorsunuz pat bir ucuz ve daha hızlı şarj olanı çıkıyor birtane daha versiyonu çıkıyor bunu gören Samsung durur mu oda 1400 Dolarlık telefonlarını çıkarıyor ondan Xiaomi ezik markalarından Amiral gemileri çıkıyor sonra 1001 çeşit varyantı duyuruluyor komik olan 1 sene sonra kimsenin yüzüne bakmaması...
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    the most important thing 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Forumuser31
    sen şavmiye laf mı attın krdşm
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    the most important thing 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Nedense hiç bir firma şu bilgileri tanıtım tarihine kadar gizli tutamıyor. 😏
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