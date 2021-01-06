Honor V40'ın ayrıntılı özellikleri sızdırıldı: 120Hz ekran, Dimensity 1000+ yonga seti ve daha fazlası

Huawei'nin ABD yaptırımlarından korumak için elinden çıkardığı Honor, yeni bir akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisi, yeni seriyi 12 Ocak'ta tanıtmayı planlıyordu ancak ortaya çıkan son raporlar, bu tarihin 18 Ocak olarak değiştirildiğini belirtiyor. Yaklaşmakta olan serideki telefonlardan Honor V40'ın Çinli kaynaklar tarafından tüm teknik detayları ortaya çıkarıldı.
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Honor V40 teknik özellikler
Honor V40, 6.72 inç büyüklüğünde FHD+ (1236 x 2676 piksel) kavisli OLED ekran ile gelecek. Ekran, 1.07 milyar renk görüntüleme, 120 Hz yenileme hızı ve 300 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip.İlginizi Çekebilir Huawei’den ayrılan Honor yeniden Qualcomm ile görüşüyor
Telefonun arkasında yer alan dörtlü kamera kurulumunda 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX766 birincil lens, 8 MP geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro sensör yer alacak. Önde ise 32 MP çözünürlüğünde bir kamera olacak.
Dimensity 1000+ yonga setinden güç alacak olan Honor V40, LPDDR4x 8 GB RAM ve 128 GB /256 GB UFS 2.1 dahili depolamaya sahip olacak.
163.32 x 74.08 x 7.85 mm boyutlarında ve 184 gram ağırlığında olan cihaz; 65 W kablolu, 45 W kablosuz hızlı şarj desteği ile 4.000mAh batarya sahip olacak. Honor V40'ın parmak izi sensörü ekrana entegre olacak. Ayrıca telefonda 2D yüz kilidi açma desteği de bulunacak.
Ek depolama için cihaz bir NM kart yuvasına sahip. Honor V40, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0'ı çalıştıracak. Sızıntı, cihazın fiyatlandırması hakkında bilgi içermiyor.
Seride 4 farklı modelin yer alması bekleniyor ve daha önce orta çıkarılan bir rapor bu cihazlardan birinin Kirin yonga setine, bir diğerinin ise Snapdragon yonga setine sahip olacağını öne sürüyor.
https://www.gizchina.com/2021/01/06/detailed-specifications-of-honor-v40-have-been-published/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.