Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition'ın yeni nesil versiyonu ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en sevilen isimlerinden olan Larian Studios, geçtiğimiz yıl yayınladığı Baldur’s Gate 3 ile satış rekorları ve ödül rekorları kırmıştı. Birçok oyuncu tarafından gelmiş geçmiş en başarılı video oyunu olarak adlandırılan Baldur’s Gate 3’ün ardından Larian, sonraki projeleri üzerinde çalışmaya başladı. Stüdyonun yeni büyük projesi gizemini korusa da sızıntılar, Divinity Original Sin hayranlarını mutlu edecek cinsten.

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Larian, geçtiğimiz yıllarda Baldur’s Gate 3’ün ardından yepyeni bir proje üzerinde çalışacaklarını belirtse de sızıntılar, sevilen bir yapımın yenilenmiş versiyonuna işaret ediyor. Avrupa’da oyunları ve eğlence ürünlerini derecelendiren PEGI’nin veri tabanında Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition ortaya çıktı. Sızıntının ardından yapım PEGI’nin sitesinden kaldırılsa da tartışmalar başladı.

Hatırlayacak olursanız Baldur’s Gate 3’ten önce Larian, 2017 yılında Divinity: Original Sin 2’yi PC için yayınlamıştı. Yapımın Definitive Edition versiyonu ise daha sonraki aylarda PS4, Xbox One, macOS ve iPadOS için yayınlanmıştı. Görünüşe göre stüdyo, sevilen yapımı yeni nesil oyuncuların da deneyimlemesini istiyor. Yapımın yenilenmiş Definitive Edition versiyonu hakkında henüz detaylı bilgi bulunmasa da yeni grafik özellikleri, ekstra kozmetik ürünler ve oynanış mekaniği iyileştirmelerine sahip olması bekleniyor. Larian henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki haftalarda resmi bir duyuru ile karşılaşabiliriz.



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Divinity Original Sin 2'nin yeni nesil versiyonu yolda