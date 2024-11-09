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    Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition'ın yeni nesil versiyonu ortaya çıktı

    Oyun dünyasının en sevilen stüdyolarından olan Larian, yakında hayranlarını sevindirebilir. İddialar, Divinity Original Sin 2’nin yenilenmiş versiyonuna işaret ediyor.
    Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en sevilen isimlerinden olan Larian Studios, geçtiğimiz yıl yayınladığı Baldur’s Gate 3 ile satış rekorları ve ödül rekorları kırmıştı. Birçok oyuncu tarafından gelmiş geçmiş en başarılı video oyunu olarak adlandırılan Baldur’s Gate 3’ün ardından Larian, sonraki projeleri üzerinde çalışmaya başladı. Stüdyonun yeni büyük projesi gizemini korusa da sızıntılar, Divinity Original Sin hayranlarını mutlu edecek cinsten.

     Divinity Original Sin 2’nin yeni nesil versiyonu yolda

    Larian, geçtiğimiz yıllarda Baldur’s Gate 3’ün ardından yepyeni bir proje üzerinde çalışacaklarını belirtse de sızıntılar, sevilen bir yapımın yenilenmiş versiyonuna işaret ediyor. Avrupa’da oyunları ve eğlence ürünlerini derecelendiren PEGI’nin veri tabanında Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition ortaya çıktı. Sızıntının ardından yapım PEGI’nin sitesinden kaldırılsa da tartışmalar başladı.

    Hatırlayacak olursanız Baldur’s Gate 3’ten önce Larian, 2017 yılında Divinity: Original Sin 2’yi PC için yayınlamıştı. Yapımın Definitive Edition versiyonu ise daha sonraki aylarda PS4, Xbox One, macOS ve iPadOS için yayınlanmıştı. Görünüşe göre stüdyo, sevilen yapımı yeni nesil oyuncuların da deneyimlemesini istiyor. Yapımın yenilenmiş Definitive Edition versiyonu hakkında henüz detaylı bilgi bulunmasa da yeni grafik özellikleri, ekstra kozmetik ürünler ve oynanış mekaniği iyileştirmelerine sahip olması bekleniyor. Larian henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki haftalarda resmi bir duyuru ile karşılaşabiliriz.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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