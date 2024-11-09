Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition'ın yeni nesil versiyonu ortaya çıktı

Divinity Original Sin 2’nin yeni nesil versiyonu yolda
Larian, geçtiğimiz yıllarda Baldur’s Gate 3’ün ardından yepyeni bir proje üzerinde çalışacaklarını belirtse de sızıntılar, sevilen bir yapımın yenilenmiş versiyonuna işaret ediyor. Avrupa’da oyunları ve eğlence ürünlerini derecelendiren PEGI’nin veri tabanında Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition ortaya çıktı. Sızıntının ardından yapım PEGI’nin sitesinden kaldırılsa da tartışmalar başladı.
Hatırlayacak olursanız Baldur’s Gate 3’ten önce Larian, 2017 yılında Divinity: Original Sin 2’yi PC için yayınlamıştı. Yapımın Definitive Edition versiyonu ise daha sonraki aylarda PS4, Xbox One, macOS ve iPadOS için yayınlanmıştı. Görünüşe göre stüdyo, sevilen yapımı yeni nesil oyuncuların da deneyimlemesini istiyor. Yapımın yenilenmiş Definitive Edition versiyonu hakkında henüz detaylı bilgi bulunmasa da yeni grafik özellikleri, ekstra kozmetik ürünler ve oynanış mekaniği iyileştirmelerine sahip olması bekleniyor. Larian henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki haftalarda resmi bir duyuru ile karşılaşabiliriz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über