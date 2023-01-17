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    Kuzey Koreli hacker grubunun Harmony'den çaldığı kripto paralar harekete geçti

    Harmony'e yaptıkları siber saldırı ile 100 milyon dolarlık kripto parayı ele geçiren Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus, bu fonları transfer etmeye başladı.      
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    Lazarus'un Harmony'den çaldığı kripto paralar harekete geçti Tam Boyutta Gör

    Kripto para sektöründe son dönemde birçok hack haberi ile karşılaştık. Bu kez Lazarus, Harmony'ye yaptığı yaptığı siber saldırıdan elde ettiği 63 milyon dolarlık fonu Railgun aracılığıyla transfer etti. ZachXBT, Harmony Bridge’den çalınan fonlar için 350 kadar Ethereum adresi kullanıldığını bildirdi. Railgun ile taşınan yaklaşık 41.000 Ethereum üç farklı borsaya yatırıldı. Kullanılan borsalara ilişkin ise bilgi verilmedi.

    Harmony Bridge’in Horizon köprüsüne Haziran 2022’de yapılan siber saldırı ile 100 milyon dolarlık kripto varlık çalmıştı. Bu saldırıdan Kuzey Koreli hacker grubunun sorumlu olduğu belirtilmişti.

    Lazarus’un geçen yıl Harmony Bridge’den çaldığı fonların harekete geçtiği iddiası, kendini zincir üstü dedektifi olarak tanımlayan ZachXBT’den geldi. Bununla beraber Blockchain dedektifi ZachXBT, olağanüstü Ethereum (ETH) hareketlerinin ayrıntılarını yayınladı. 

    Binance’in CEO’su Chanpeng Zhao de hacker fon hareketini tespit ettiklerini açıkladı. CZ, “Daha önce Binance üzerinden aklamaya çalıştılar ve hesaplarını dondurduk. Bu sefer Huobi’yi kullandılar. Hesapların dondurulması için Huobi’ye yardım ettik. Toplam 124 Bitcoin kurtarıldı” ifadelerini kullandı.

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