Enerji sorununa çözüm: Lazerleri bir milyon kat güçlendirmenin yolu bulundu

1 milyon kat daha güçlü lazerler mümkün
Araştırmacılar aslında basit bir fikir öneriyor; tamamen iyonize madde olan plazmanın yoğunluğundaki gradyanı kullanarak fotonların bir araya gelmesini sağlamayı öneriyorlar. Bu, bir grup arabanın dik bir tepeyle karşılaştıklarında bir araya gelmesine benziyor. Bu teknik başarılı olursa, lazerlerin gücünü şu anda elde edilenden bir milyon kat daha fazla artırabilir.
Enerji sorununu çözebilir
Yeni lazer yükseltme tekniği, fizikçilerin "yoğunluk sınırı" olarak adlandırılan durumdan vakumdan parçacık çıkarabilmeye kadar bazı temel ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olabilir. Araştırma, yıldız olaylarını simüle ederek ve lazer füzyon araştırması yoluyla enerji sorunlarını ele alarak astrofizikte uygulamalara sahip. Ayrıca Schwinger sınırını anlamamıza da yardımcı olabilir. Schwinger limiti, ışığın maddeye dönüştürülebildiği teorik bir noktayı ifade ediyor.
Bu araştırmanın sonuçlarının ileri teorik fizik ve astrofizik dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uygulanabilir olması bekleniyor. Ayrıca tüm insanlığın temel sorunu olan enerji probleminin çözümüne yardımcı olmak üzere lazer füzyon araştırmalarında da kullanılabilir. Kore ve Birleşik Krallık, bu fikirleri laboratuvarda deneysel olarak test etmeyi planlıyor.Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41566-023-01321-x https://www.strath.ac.uk/whystrathclyde/news/2023/thelongandshortofitanadd-ontolaserstorealisetheinteriorsofstarsinthelab/ https://interestingengineering.com/science/scientist-lasers-by-a-million-times Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.