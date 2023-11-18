Enerji sorununa çözüm: Lazerleri bir milyon kat güçlendirmenin yolu bulundu

Tam Boyutta Gör İngiltere ve Güney Kore'den bilim insanları, şu anda mümkün olandan 1.000 kat daha güçlü lazer atımları oluşturmanın bir yolunu keşfettiler. Bu yeni teknik maddenin doğasına ilişkin önemli keşiflere kapı açabilir. Zira bilim insanları, yeni teknik sayesinde en nihayetinde bilimsel lazerlerin gücünün bir milyon kat veya belki de daha fazla artırılabileceğini düşünüyor.

1 milyon kat daha güçlü lazerler mümkün

Araştırmacılar aslında basit bir fikir öneriyor; tamamen iyonize madde olan plazmanın yoğunluğundaki gradyanı kullanarak fotonların bir araya gelmesini sağlamayı öneriyorlar. Bu, bir grup arabanın dik bir tepeyle karşılaştıklarında bir araya gelmesine benziyor. Bu teknik başarılı olursa, lazerlerin gücünü şu anda elde edilenden bir milyon kat daha fazla artırabilir.

Tam Boyutta Gör Dünyadaki en güçlü lazerlerin tepe gücü yaklaşık on petawatt dolaylarında seyrediyor. "Vulcan 20-20" adı verilen yeni bir 20 petawatt lazer şu anda STFC Rutherford Appleton Laboratuvarında yapım aşamasında bulunuyor. Bu sayıları bir yere oturtabilmek için; Dünya’nın üst atmosferi 173 petawatt (173 x 10^15 W) Güneş ışığı alıyor ve bunun üçte birini yüzeye ulaştırıyor. Bir petawatt 10^15 watt'a, bir exawatt 10^18 watt'a ve bir zettawatt 10^21 watt'a eşdeğerdir. Bu çerçevede Güneş, 4 x 10^26 watt güç üretir, bu da 400.000 zettawatt'a tekabül ediyor.

Enerji sorununu çözebilir

Yeni lazer yükseltme tekniği, fizikçilerin "yoğunluk sınırı" olarak adlandırılan durumdan vakumdan parçacık çıkarabilmeye kadar bazı temel ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olabilir. Araştırma, yıldız olaylarını simüle ederek ve lazer füzyon araştırması yoluyla enerji sorunlarını ele alarak astrofizikte uygulamalara sahip. Ayrıca Schwinger sınırını anlamamıza da yardımcı olabilir. Schwinger limiti, ışığın maddeye dönüştürülebildiği teorik bir noktayı ifade ediyor.

Tesla, 'dünyanın en büyük' çatı güneş enerjisi sistemini kuruyor 3 gün önce eklendi

Bu araştırmanın sonuçlarının ileri teorik fizik ve astrofizik dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uygulanabilir olması bekleniyor. Ayrıca tüm insanlığın temel sorunu olan enerji probleminin çözümüne yardımcı olmak üzere lazer füzyon araştırmalarında da kullanılabilir. Kore ve Birleşik Krallık, bu fikirleri laboratuvarda deneysel olarak test etmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Lazerleri bir milyon kat güçlendirmenin yolu bulundu