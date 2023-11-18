Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Enerji sorununa çözüm: Lazerleri bir milyon kat güçlendirmenin yolu bulundu

    İngiltere ve Güney Kore'den bilim insanları, bilimsel amaçlarla kullanılan lazerlerin gücünü bir milyon kat veya daha fazla artırmaya yardımcı olabilecek yeni bir teknik bulmuş olabilirler.
    Lazerleri bir milyon kat güçlendirmenin yolu bulundu Tam Boyutta Gör
    İngiltere ve Güney Kore'den bilim insanları, şu anda mümkün olandan 1.000 kat daha güçlü lazer atımları oluşturmanın bir yolunu keşfettiler. Bu yeni teknik maddenin doğasına ilişkin önemli keşiflere kapı açabilir. Zira bilim insanları, yeni teknik sayesinde en nihayetinde bilimsel lazerlerin gücünün bir milyon kat veya belki de daha fazla artırılabileceğini düşünüyor.

    1 milyon kat daha güçlü lazerler mümkün

    Araştırmacılar aslında basit bir fikir öneriyor; tamamen iyonize madde olan plazmanın yoğunluğundaki gradyanı kullanarak fotonların bir araya gelmesini sağlamayı öneriyorlar. Bu, bir grup arabanın dik bir tepeyle karşılaştıklarında bir araya gelmesine benziyor. Bu teknik başarılı olursa, lazerlerin gücünü şu anda elde edilenden bir milyon kat daha fazla artırabilir.

    Lazerleri bir milyon kat güçlendirmenin yolu bulundu Tam Boyutta Gör
    Dünyadaki en güçlü lazerlerin tepe gücü yaklaşık on petawatt dolaylarında seyrediyor. "Vulcan 20-20" adı verilen yeni bir 20 petawatt lazer şu anda STFC Rutherford Appleton Laboratuvarında yapım aşamasında bulunuyor. Bu sayıları bir yere oturtabilmek için; Dünya’nın üst atmosferi 173 petawatt (173 x 10^15 W) Güneş ışığı alıyor ve bunun üçte birini yüzeye ulaştırıyor. Bir petawatt 10^15 watt'a, bir exawatt 10^18 watt'a ve bir zettawatt 10^21 watt'a eşdeğerdir. Bu çerçevede Güneş, 4 x 10^26 watt güç üretir, bu da 400.000 zettawatt'a tekabül ediyor.

    Enerji sorununu çözebilir

    Yeni lazer yükseltme tekniği, fizikçilerin "yoğunluk sınırı" olarak adlandırılan durumdan vakumdan parçacık çıkarabilmeye kadar bazı temel ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olabilir. Araştırma, yıldız olaylarını simüle ederek ve lazer füzyon araştırması yoluyla enerji sorunlarını ele alarak astrofizikte uygulamalara sahip. Ayrıca Schwinger sınırını anlamamıza da yardımcı olabilir. Schwinger limiti, ışığın maddeye dönüştürülebildiği teorik bir noktayı ifade ediyor.

    Bu araştırmanın sonuçlarının ileri teorik fizik ve astrofizik dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uygulanabilir olması bekleniyor. Ayrıca tüm insanlığın temel sorunu olan enerji probleminin çözümüne yardımcı olmak üzere lazer füzyon araştırmalarında da kullanılabilir. Kore ve Birleşik Krallık, bu fikirleri laboratuvarda deneysel olarak test etmeyi planlıyor.

    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41566-023-01321-x https://www.strath.ac.uk/whystrathclyde/news/2023/thelongandshortofitanadd-ontolaserstorealisetheinteriorsofstarsinthelab/ https://interestingengineering.com/science/scientist-lasers-by-a-million-times
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    adalet 30 günlük staj defteri üniversite ders saatleri xiaomi otomatik parlaklık kapalı olmasına rağmen almanca ne kadar sürede öğrenilir tavuk ödü yenirse ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A16
    Oppo A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız