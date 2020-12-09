League of Legends: Wild Rift indirmeye sunuldu

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Riot Games’in PC platformundaki League of Legends heyecanını mobil ve konsollara taşıyacak League of Legends: Wild Rift oyunu ülkemizde erişime açıldı. Oyun bir süredir diğer ülkelerde test ediliyordu.

League of Legends: Wild Rift neler sunuyor?

PC sürümündeki tecrübeyi ve heyecanı aynı şekilde mobile aktarmayı hedefleyen League of Legends: Wild Rift oyunu yine 5x5 PvP mücadelesini temel alıyor. Sıfırdan tasarlanan oyunun kontrolleri de en uygun şekilde ekrana yerleştirilmiş.

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Ekranın tamamını aktif eşyaların doldurmasını engellemek adına mobil sürümde sadece 1 tane aktif eşyaya sahip olunabiliyor. Oyunda fiyatları düşürülen eşyalar, daha hızlı kazanılan deneyimler ve basitleştirilmiş stratejik unsurlar yer alıyor.

Platformun gereği hızlı bir şekilde oyuna başlanıyor ve 15-20 dakikalık maçlarda rakip alt edilmeye çalışılıyor. Masa üstündeki şampiyonları aynen aktaracak oyun ilk etapta 40 karakteri sunuyor. Sonrasında diğerleri de oyuna eklenecek. Karakterlerin bazı yetenekleri de mobile uygun olacak şekilde değiştirildi.

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