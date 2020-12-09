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    League of Legends: Wild Rift indirmeye sunuldu

    League of Legends heyecanını mobile göre optimize edilmiş mekaniklerle sunmayı amaçlayan League of Legends: Wild Rift bir gün erken ülkemizde beta sürecine başladı.
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    Mobil Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    League of Legends: Wild Rift indirmeye sunuldu
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    Riot Games’in PC platformundaki League of Legends heyecanını mobil ve konsollara taşıyacak League of Legends: Wild Rift oyunu ülkemizde erişime açıldı. Oyun bir süredir diğer ülkelerde test ediliyordu.

    League of Legends: Wild Rift neler sunuyor?

    PC sürümündeki tecrübeyi ve heyecanı aynı şekilde mobile aktarmayı hedefleyen League of Legends: Wild Rift oyunu yine 5x5 PvP mücadelesini temel alıyor. Sıfırdan tasarlanan oyunun kontrolleri de en uygun şekilde ekrana yerleştirilmiş.

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    Ekranın tamamını aktif eşyaların doldurmasını engellemek adına mobil sürümde sadece 1 tane aktif eşyaya sahip olunabiliyor. Oyunda fiyatları düşürülen eşyalar, daha hızlı kazanılan deneyimler ve basitleştirilmiş stratejik unsurlar yer alıyor.

    Platformun gereği hızlı bir şekilde oyuna başlanıyor ve 15-20 dakikalık maçlarda rakip alt edilmeye çalışılıyor. Masa üstündeki şampiyonları aynen aktaracak oyun ilk etapta 40 karakteri sunuyor. Sonrasında diğerleri de oyuna eklenecek. Karakterlerin bazı yetenekleri de mobile uygun olacak şekilde değiştirildi.

    League of Legends: Wild Rift League of Legends: Wild Rift League of Legends: Wild Rift League of Legends: Wild Rift Riot Games, Inc Strateji Oyunları Ücretsiz Cihaza göre değişir

    League of Legends: Wild Rift League of Legends: Wild Rift League of Legends: Wild Rift League of Legends: Wild Rift Riot Games Oyunlar Ücretsiz 2.2 GB



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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Snpadragon 865 diye işlemcisini vurgulayan arkadaş. Neredeyse 5 yıl önce çıkmış iPhone 7 cihazımda 60 fps ultra ayarlarda oynayabiliyorum.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    LOL serisini hiç oynamadım. Sadece isim olarak biliyorum. Bu oyunu birkaç arkadaştan duydum tam indirecektim Türkçe dil desteği yoktu. Daha doğrusu sadece İngilizce olması global çaptaki bir oyuna yakışmamış. CoDM daha ilk seferinden Türkçe dil desteğine sahip olarak geldi. Kalite farkı.
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    EuronGreyjoy (Onur ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Mr. Jingles
    Yalnız hem menüler-oyun Türkçe, hem de Türkçe seslendirme var oyunda.
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    Outrageous2344 (on ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyi güzelde sürekli ping lag var bende mi sorun var anlamadım
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Snpadragon 865 diye işlemcisini vurgulayan arkadaş. Neredeyse 5 yıl önce çıkmış iPhone 7 cihazımda 60 fps ultra ayarlarda oynayabiliyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Mr. Jingles 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Neredeyse beş yıl diyemeyiz. iPhone 7 henüz dördüncü yaşını yeni doldurdu. Beşinci yaşını iPhone 6s doldurdu. Ayrıca bu oyun sadece Snapdragon 865’te 60 kare oynanıyormuş gibi yazan arkadaşa söyleyeyim 2015’te çıkan iPhone 6s bile bu oyunu 60 karede oynatıyor.
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun baya keyifliydi
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    YuRYTR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    30fps ayarında güzel oynadım aslında telefonum 60 fps destekler ama sarj çok hızlı bitecektir ve ısınacaktır diye açmadım.
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    RAIZEN 1 hf. ( Mesaj Silindi ) YuRYTR
    MOBA oyunlarında gayet yeterli oluyor zaten.
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    EuronGreyjoy (Onur ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) YuRYTR
    60 fps varken 30 fps işkence bence. Eğitim bölümü geçsin de 60 fps’e geçeyim diye zor sabrettim. Alıştığım için olsa gerek.
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Snapdragon 865 sağolsun her şey en yüksekte ve 60 fps de keyifle oynayabildim. Grafikler çok güzel olmuş kontroller de bana kolay geldi açıkçası PubG oynamayı becerememiş biri olarak bunu beğendim.
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