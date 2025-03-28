Legend of Zelda filmi gerçeğe dönüşüyor; Vizyon tarihi resmen açıklandı

The Legend of Zelda Filmi, 26 Mart 2027'de Gösterime Girecek
Live-action (animasyon olmayan) Legend of Zelda filmi için somut adımlar atmaya başlayan Sony Pictures, filmin 26 Mart 2027'de vizyona gireceğini duyurdu.
The Legend of Zelda filmini, geçtiğimiz yıl çıkan yeni Maymunlar Cehennemi filmini de yöneten Wes Ball yönetecek. Ball, Kingdom of the Planet of the Apes'in yanı sıra The Maze Runner serisinin de yönetmeni olarak tanınıyor. Filmin oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı henüz belirlenmiş değil. Aynı şekilde filmin konusu da belirsizliğini koruyor.
The Legend of Zelda serisi, Hyrule krallığını kötü Ganon'dan kurtarmaya çalışan genç Link ve Prenses Zelda'yı konu alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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