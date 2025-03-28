Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Legend of Zelda filmi gerçeğe dönüşüyor; Vizyon tarihi resmen açıklandı

    2023 yılında duyurulan Legend of Zelda filmi için somut adımlar atılmaya başlandı. Sony Pictures, Wes Ball tarafından yönetilecek live-action filmin vizyon tarihini açıkladı.
    Legend of Zelda Tam Boyutta Gör
    Super Mario Bros., The Last of Us, Fallout gibi oyun uyarlamalarının yakaladığı başarı, Hollywood stüdyolarını yeni oyun uyarlamaları konusunda daha da cesaretlendirmiş görünüyor. Son dönemde pek çok oyun uyarlaması için somut adımlar atılıyor. Şekillenmeye başlayan bu uyarlamalardan biri de 2023 yılında duyurulan Legend of Zelda filmi.

    The Legend of Zelda Filmi, 26 Mart 2027'de Gösterime Girecek

    Live-action (animasyon olmayan) Legend of Zelda filmi için somut adımlar atmaya başlayan Sony Pictures, filmin 26 Mart 2027'de vizyona gireceğini duyurdu.

    The Legend of Zelda filmini, geçtiğimiz yıl çıkan yeni Maymunlar Cehennemi filmini de yöneten Wes Ball yönetecek. Ball, Kingdom of the Planet of the Apes'in yanı sıra The Maze Runner serisinin de yönetmeni olarak tanınıyor. Filmin oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı henüz belirlenmiş değil. Aynı şekilde filmin konusu da belirsizliğini koruyor.

    The Legend of Zelda serisi, Hyrule krallığını kötü Ganon'dan kurtarmaya çalışan genç Link ve Prenses Zelda'yı konu alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Profil resmi
    TheJudgé 1 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio paket sıralaması ford focus 1.5 tdci trend x yorumları en sinsi hayvan majezik ateş düşürür mü maaşım yetmiyor ek gelir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 12
    Apple iPhone 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum