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    Lego 2K Drive inceleme: Klasik Lego eğlencesi

    Bu yazımızda Lego evrenidne geçen yeni oyun Lego 2K Drive'a yakından bakıyoruz. Özellikle split screen özelliği ile birlikte arkadşınızla birlikte eğlenceli bir deneyim sunuyor.
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    Yarış türü oyun dünyasında sanıyorum ki son yıllarda eski popülerliğinde değil. Bunun sebebi bambaşka bir yazının konusu elbette ve uzun bir konu. Ancak yine de her yıl birkaç tane de olsa iyi satış yapan yarış oyunları çıkıyor. Biraz daha simülasyon tarzında olan bu yarış oyunlarının yanında da elbette Mario Kart gibi daha arcade yapıda ve görece daha eğlenceli oyunlar bulunuyor. Eğlenceli oyunlar dediğimiz zaman da akla gelen ilk serilerden biri Lego serisi diyebiliriz. O yüzden bugün yazımızın konusu olan Lego 2K Drive ilk andan itibaren beni heyecanlandıran bir yapım olmuştu. Kod bize sağlandığında ise girip bu deneyimi yaşamak istedim. 

    İncelemeye aslında oyunun sunduğu eğlenceyle başlamak en mantıklısı olur. Lego 2K Drive açık dünyada çeşitli araçlarla gezdiğiniz görevler yaptığınız, yarışlara girdiğiniz, etkinliklere girdiğiniz bir oyun. Hikaye modu dışında online mod da dahil olmak üzere diğer modlarla birlikte eğlenceyi çeşitlendirebildiğiniz bir yapım. Her zaman olduğu gibi split screen özelliği sayesinde arkadaşınızla da birlikte aynı ekran üzerinden iki kişi de oynayabiliyorsunuz. Oynadığım süre boyunca sadece iki kişilik modu oynadım. Arkadaşımla beraber görevlere ve etkinliklere giderek hikaye modunda vakit geçirdik ve gerçekten de çok keyifli olduğunu söylemem lazım. Oyunda yine birçok bu tarz yarış oyununda gördüğümüz gibi yarış esnasında rakip araçlara saldırma özelliği de bulunuyor. Birçok oyuncu bu özelliği Blur’dan biliyor olabilir. Blur’daki gibi yarış esnasında kazandığınız özelliklerle diğer araçlara saldırabiliyorsunuz ve tüm yarış geride kalsanız bile son anda bu yetenekler sayesinde birinciliğe oturabiliyorsunuz. Bu da oyunun yarış kısmındaki her anı keyifli hale getiriyor.

    Lego 2K Drive inceleme Tam Boyutta Gör

    Oyunun keyifli olmasındaki bir diğer özellik ise yarışların sadece düz yol pistte geçmemesi. Aynı yarışın içerisinde bazen kum yolda, bazen asfalt yolda bazen de suda yarışıyorsunuz. Bu geçişler de dilerseniz otomatik olarak oluyor ve bu sayede sadece yarışa odaklanabiliyorsunuz. Ancak yarış kısmında şöyle bir durum var. Yapay zeka eğer çok önünüze geçerse ve sizi yarıştan ciddi anlamda uzaklaştırırsa yetişmeniz için yavaşladıkları çok göze batıyor. Bu yüzden bazen bu durum keyifinizi baltalıyor. Yani daha meydan okuyan bir yapı istiyorsanız bu oyunda onu bulamayabilirsiniz. 

    Lego 2K Drive inceleme Tam Boyutta Gör

    Aynı zamanda oyunda gerçekten geniş bir özelleştirme seçeneği bulunuyor. Hem araçlarınızı hem de karakterinizi geniş bir şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Ama burada bir sıkıntı var: Oyun içi ödemeler. Oyunun hikaye modunu bitirdiğinizde bile elinizdeki parçalar, para harcayarak ulaşabileceğiniz parçaların yanından bile geçemiyor. Bu yüzden daha özel ve güzel parçalar kullanmak istiyorsanız para harcamak zorundasınız diyebilirim.

    Lego 2K Drive inceleme Tam Boyutta Gör

    Sonuç olarak toparlamak gerekirse Lego 2K Drive, özellikle arkadaşla oynandığında büyük bir eğlence sunuyor. Tek başınıza oynadığınızda da elbette eğlenceli ancak Split screen özelliğini kullanarak oynamanızı tavsiye ederim. Tek başınıza oynadığınızda da farklı modlar ile oyun çok daha çeşitli ve keyifli bir hale geliyor. 

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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