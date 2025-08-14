FC 26 ikonları duyuruldu: Futbol tarihinin en büyük 12 ismi yer alacak

Tam Boyutta Gör Electronic Arts, bugüne kadar hayranların en çok yer almasını istediği oyuncuları içeren resmi EA SPORTS FC 26 ikonlarını duyurdu. Bu yılki seride dünya çapında yetenekleriyle hayranlara ilham veren, son nesil efsanevi erkek ve kadın oyuncular yer alıyor. Tüm yeni erkek ikonlar, FC Mobile’da yer alacak.

Ultimate Edition’ın kapak yıldızı olarak daha önce duyurulan Zlatan Ibrahimovic, bir kez daha ikon olarak onaylandı. Liste, son yıllardan tanıdık yüzlerle dolu ve 12 kişiden yedisi yakın zamanda futbolu bıraktı. Tüm bu ikonlar, Kariyer Modu gibi çevrimdışı modların yanı sıra Ultimate Team'de de yer alacak ve oyundaki en yüksek reytingli oyunculardan birkacı olacak.

EA FC 26 ikonları

Zlatan Ibrahimović (92)

Alex Morgan (91)

Andrés Iniesta (92)

Toni Kroos (90)

Caroline Seger (90)

Giorgio Chiellini (89)

Sissi (88)

Francesco Totti (89)

Marcelo (89)

Steffi Jones (89)

Oliver Kahn (91)

Cha Bum-Kun (88)

FC 26 ne zaman çıkacak?

EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2025'te PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında çıkış yapacak.

FC 26 ikonları duyuruldu: Futbol tarihinin en büyük 12 ismi

