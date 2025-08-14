FC 26 ikonları duyuruldu: Futbol tarihinin en büyük 12 ismi yer alacak

Ultimate Edition’ın kapak yıldızı olarak daha önce duyurulan Zlatan Ibrahimovic, bir kez daha ikon olarak onaylandı. Liste, son yıllardan tanıdık yüzlerle dolu ve 12 kişiden yedisi yakın zamanda futbolu bıraktı. Tüm bu ikonlar, Kariyer Modu gibi çevrimdışı modların yanı sıra Ultimate Team'de de yer alacak ve oyundaki en yüksek reytingli oyunculardan birkacı olacak.
EA FC 26 ikonları
- Zlatan Ibrahimović (92)
- Alex Morgan (91)
- Andrés Iniesta (92)
- Toni Kroos (90)
- Caroline Seger (90)
- Giorgio Chiellini (89)
- Sissi (88)
- Francesco Totti (89)
- Marcelo (89)
- Steffi Jones (89)
- Oliver Kahn (91)
- Cha Bum-Kun (88)
FC 26 ne zaman çıkacak?
EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2025'te PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında çıkış yapacak.Kaynakça https://www.ea.com/tr/games/ea-sports-fc/fc-26/features/fc-26-icons https://news.ea.com/press-releases/press-releases-details/2025/The-ICON-Is-Yours-Introducing-the-All-New-Class-of-FC-26-ICONs/default.aspx