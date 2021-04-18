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    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LEGO Mario kardeşini aramaya başladı

    LEGO Mario elektronik figürü yapılan son güncelleme sonrasında kardeşi Luigi’nin adını tekrar etmeye başladı. LEGO yakın dönemde Luigi ile ilgili sürprizler olabileceğini belirtiyor.
    18 Nisan 2021, 09:00 (2 sa.)
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LEGO Mario kardeşini aramaya başladı
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    LEGO markasının son dönemdeki tematik projeleri arasında en beğenileni olan LEGO Mario geniş bir set koleksiyonu ile geçen yıl piyasaya sürülmüştü. Bu yıl Mario sevgili kardeşi Luigi’ye kavuşabilir.

    Luigi mi geliyor?

    LEGO Mario figürü alt kısmındaki sensörü sayesinde yol üzerindeki barkodları okuyarak Bluetooth bağlantısı olmadan bile çocukların parkuru oynamasını sağlıyor. Göğüs kısmındaki minik ekran pek çok animasyonu sunarken gözleri de ekranlardan oluşuyor.

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    LEGO Mario birbirinden ayrı ancak birbirine bağlanarak dev bir dünya olan setlerden oluşuyor. Figüre bu hafta gelen bir güncelleme ilginç bir repliği ortaya çıkardı. Figürü sırt üstü uyku durumunda iken dik konuma getirdiğinizde bir kaç kez “Luigi” şeklinde hitap ediyor.

    Sosyal medyada konunun yayılması sonrasında LEGO da bir açıklama yaptı ve Mario’nun neden kardeşini aramaya başladığına dair araştırma yapacaklarını esprili bir şekilde dile getirdi. Bazı kaynaklar 1 Ağustos itibariyle Luigi başlangıç setinin hazır olacağını belirtiyor.

    Görünüşe göre LEGO Mario serisinin başarısı Luigi serisinin de yolunu açtı. Muhtemelen Luigi yeni bir seri olarak yoluna devam edecek yani Mario serisinin altına yerleşmeyecek ancak birbiri ile etkileşime girecekler gibi görünüyor.



    https://www.engadget.com/lego-super-mario-luigi-firmware-update-182847955.html
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    lego ve mariyo parasız kalınca böyle oluyor işte ! :) :D
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