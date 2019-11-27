LEGO popüler topluluk platformu BrickLink’i satın aldı

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Dünyanın en büyük oyuncak üreticilerinden LEGO yine en büyük LEGO topluluk ve parça satış alanı olarak gösterilen BrickLink’i satın aldığını duyurdu. LEGO konsepti bozmayı düşünmüyor.

BrickLink nedir?

BrickLink internetin daha ilk yılları sayılabilecek 2000 yılında LEGO hayranı olan Dan Jezek tarafından hayata geçirildi. Platformun amacı LEGO parçaları hakkında paylaşım ve değişim yapmaktı. Hızla büyüyen platform 2013 yılında NXMH LLC tarafından satın alınmıştı.

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Zaman içerisinde hem parçaların hem de özel setlerin satıldığı dev bir platform haline dönüşen BrickLink, bugün 1.1 milyon kullanıcıya sahip ve 70 ülkede üyeleri bulunuyor. Bir LEGO parçasının iç kısmındaki model numarasına bakarak BrickLink üzerinde bulabilir ve hangi setlerin içerisinden çıktığını listeleyebilirsiniz. Kayıp parçaları olanların ilk adresi her zaman BrickLink olmuştu.

LEGO, büyük bir başarıya imza atan ve büyük bir potansiyeli olan BrickLink’i satın aldıkları için mutlu olduklarını ve herhangi bir şekilde platformun işleyişine müdahale etmeyeceklerini duyurdu. Satın alma bedeli ise açıklanmadı.

https://www.slashgear.com/lego-acquires-bricklink-promises-friendly-future-26601572/