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    Anlık Bildirim

    Lenovo, Android ve Windows'u bir araya getiren hibrit laptopunu satışa sundu

    Lenovo, Windows ve Android modlarında çalışan yeni hibrit bilgisayarını satışa sundu. Hem tablet hem de bilgisayar olarak ayrı ayrı çalışabilen ilginç cihaz neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Lenovo, Android ve Windows'lu hibrit laptopunu satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Lenovo, Intel Meteor Lake ve Qualcomm Snapdragon CPU'larını bir araya getirerek, Windows ve Android modlarında çalışan yeni hibrit bilgisayarını satışa sundu. Hem tablet hem de bilgisayar olarak çalışabilen ilginç cihaz neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Lenovo ThinkBook Plus Hybrid Gen 5, ekran ve gövde olarak iki kısımdan oluşuyor. Ekran kısmı gövdeden ayrılarak ayrı bir Android tablet olarak çalışabiliyor. Klavye ve giriş çıkış portlarının olduğu kısım ise Windows PC bileşenlerini içeriyor. Böylece kullanıcılar cihazı standart bir Windows PC veya Android tablet olarak kullanabilme esnekliğine sahip oluyor.

    Lenovo, Android ve Windows'lu hibrit laptopunu satışa sundu Tam Boyutta Gör

    ThinkBook Plus Hybrid Gen 5 özellikleri ve fiyatı

    ThinkBook Plus Hybrid'in PC kısmı Intel'in Core Ultra 7 155H CPU'sundan güç alırken, tablet kısmı Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 1 çipsetinden güç alıyor. Ayrıca PC tarafında, 1 TB SSD ve 32 GB LPDDR5X RAM, tablet kısmında ise 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama bulunuyor.

    Hibrit cihazda 14 inç büyüklüğe ve 2,8K çözünürlüğe sahip OLED ekran yer alıyor. Cihazın tablet kısmı 38 Wh pil ile gelirken, klavye kısmı 75 Wh pil ile geliyor ve toplamda 113 Wh kapasiteyle uzun bir pil ömrü vadediyor. Cihaz, hibrit bir cihaz olmasına rağmen 15,9 mm kalınlığı ve 1,75 kg ağırlığıyla standart bir laptoptan çok farklı değil.

    İlk olarak CES 2024'te tanıtılan hibrit dizüstü bilgisayar, Çin'de 2240 dolar fiyatla satışa sunulmuş durumda. Yakında küresel pazara da sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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