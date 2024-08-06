Lenovo, Android ve Windows'u bir araya getiren hibrit laptopunu satışa sundu

Lenovo ThinkBook Plus Hybrid Gen 5, ekran ve gövde olarak iki kısımdan oluşuyor. Ekran kısmı gövdeden ayrılarak ayrı bir Android tablet olarak çalışabiliyor. Klavye ve giriş çıkış portlarının olduğu kısım ise Windows PC bileşenlerini içeriyor. Böylece kullanıcılar cihazı standart bir Windows PC veya Android tablet olarak kullanabilme esnekliğine sahip oluyor.
ThinkBook Plus Hybrid Gen 5 özellikleri ve fiyatı
ThinkBook Plus Hybrid'in PC kısmı Intel'in Core Ultra 7 155H CPU'sundan güç alırken, tablet kısmı Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 1 çipsetinden güç alıyor. Ayrıca PC tarafında, 1 TB SSD ve 32 GB LPDDR5X RAM, tablet kısmında ise 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama bulunuyor.
Hibrit cihazda 14 inç büyüklüğe ve 2,8K çözünürlüğe sahip OLED ekran yer alıyor. Cihazın tablet kısmı 38 Wh pil ile gelirken, klavye kısmı 75 Wh pil ile geliyor ve toplamda 113 Wh kapasiteyle uzun bir pil ömrü vadediyor. Cihaz, hibrit bir cihaz olmasına rağmen 15,9 mm kalınlığı ve 1,75 kg ağırlığıyla standart bir laptoptan çok farklı değil.
İlk olarak CES 2024'te tanıtılan hibrit dizüstü bilgisayar, Çin'de 2240 dolar fiyatla satışa sunulmuş durumda. Yakında küresel pazara da sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.