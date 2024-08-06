Lenovo, Android ve Windows'u bir araya getiren hibrit laptopunu satışa sundu

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Tam Boyutta Gör Lenovo, Intel Meteor Lake ve Qualcomm Snapdragon CPU'larını bir araya getirerek, Windows ve Android modlarında çalışan yeni hibrit bilgisayarını satışa sundu. Hem tablet hem de bilgisayar olarak çalışabilen ilginç cihaz neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Lenovo ThinkBook Plus Hybrid Gen 5, ekran ve gövde olarak iki kısımdan oluşuyor. Ekran kısmı gövdeden ayrılarak ayrı bir Android tablet olarak çalışabiliyor. Klavye ve giriş çıkış portlarının olduğu kısım ise Windows PC bileşenlerini içeriyor. Böylece kullanıcılar cihazı standart bir Windows PC veya Android tablet olarak kullanabilme esnekliğine sahip oluyor.

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ThinkBook Plus Hybrid Gen 5 özellikleri ve fiyatı

ThinkBook Plus Hybrid'in PC kısmı Intel'in Core Ultra 7 155H CPU'sundan güç alırken, tablet kısmı Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 1 çipsetinden güç alıyor. Ayrıca PC tarafında, 1 TB SSD ve 32 GB LPDDR5X RAM, tablet kısmında ise 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama bulunuyor.

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Hibrit cihazda 14 inç büyüklüğe ve 2,8K çözünürlüğe sahip OLED ekran yer alıyor. Cihazın tablet kısmı 38 Wh pil ile gelirken, klavye kısmı 75 Wh pil ile geliyor ve toplamda 113 Wh kapasiteyle uzun bir pil ömrü vadediyor. Cihaz, hibrit bir cihaz olmasına rağmen 15,9 mm kalınlığı ve 1,75 kg ağırlığıyla standart bir laptoptan çok farklı değil.

İlk olarak CES 2024'te tanıtılan hibrit dizüstü bilgisayar, Çin'de 2240 dolar fiyatla satışa sunulmuş durumda. Yakında küresel pazara da sunulması bekleniyor.

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Lenovo, Android ve Windows'lu hibrit laptopunu satışa sundu