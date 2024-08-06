Samsung, Galaxy Tab S10 serisinde ilginç bir strateji değişikliğine gidiyor

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Samsung’un Galaxy Tab S10 serisine yönelik planları beklenmedik bir şekilde değişiyor. Yeni sızdırılan bilgilere göre, bu seride standart bir Galaxy Tab S10 modelinin yer almayacağı netlik kazandı. Bunun yerine, Galaxy Tab S10 serisi sadece Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra modellerinden oluşacak. Bu durum, Samsung’un standart modeli piyasaya sürmekten vazgeçtiğine dair güçlü bir işaret olarak görülüyor.

Uzun zamandır devam eden söylentilerde, Galaxy Tab S10 serisinin yalnızca iki modelle sınırlı kalacağı öne sürülmüştü. IMEI veritabanında, Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra modellerine ait iki farklı model numarasının yer alması bu iddiaları doğrular nitelikte. Özellikle son altı ayda, standart Galaxy Tab S10 modelinin veritabanına eklenmemesi, bu modelin piyasaya sürülmeyeceğine dair kesin bir işaret olarak değerlendiriliyor.

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Galaxy Tab S10+ modelinin SM-X826B, SM-X826N ve SM-X828U olmak üzere üç farklı model numarası bulunuyor. Bu numaralar, cihazların farklı bölgelere yönelik olarak düzenlendiğini gösteriyor. Galaxy Tab S10 Ultra modeli de benzer şekilde SM-X926B, SM-X926C ve SM-X926N model numaralarına sahip. Bu modellerin LTE desteği sunduğu ve SIM kartla kullanılabileceği belirtiliyor. Wi-Fi versiyonları ise SM-X820 ve SM-X920 model numaralarıyla temsil ediliyor ve bu cihazlarda SIM kart desteği bulunmuyor.

Samsung’un bu kararının ardındaki nedenler arasında, önceki serilerdeki standart modellerin yeterince ilgi görmemesi ve Apple’ın iPad Pro serisinde izlediği iki model stratejisinin etkisi olabileceği düşünülüyor. Standart model ile Plus modeli arasındaki farkın yalnızca ekran boyutuyla sınırlı kalması, Samsung’un ekstra bir model çıkarmayı gereksiz bulmasına yol açmış olabilir.

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Samsung, Galaxy Tab S10 serisinde önemli bir değişiklik var