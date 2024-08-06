Samsung, Galaxy Tab S10 serisinde ilginç bir strateji değişikliğine gidiyor

Samsung’un Galaxy Tab S10 serisine yönelik planları beklenmedik bir şekilde değişiyor. Yeni sızdırılan bilgilere göre, bu seride standart bir Galaxy Tab S10 modelinin yer almayacağı netlik kazandı. Bunun yerine, Galaxy Tab S10 serisi sadece Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra modellerinden oluşacak. Bu durum, Samsung’un standart modeli piyasaya sürmekten vazgeçtiğine dair güçlü bir işaret olarak görülüyor.
Uzun zamandır devam eden söylentilerde, Galaxy Tab S10 serisinin yalnızca iki modelle sınırlı kalacağı öne sürülmüştü. IMEI veritabanında, Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra modellerine ait iki farklı model numarasının yer alması bu iddiaları doğrular nitelikte. Özellikle son altı ayda, standart Galaxy Tab S10 modelinin veritabanına eklenmemesi, bu modelin piyasaya sürülmeyeceğine dair kesin bir işaret olarak değerlendiriliyor.
Galaxy Tab S10+ modelinin SM-X826B, SM-X826N ve SM-X828U olmak üzere üç farklı model numarası bulunuyor. Bu numaralar, cihazların farklı bölgelere yönelik olarak düzenlendiğini gösteriyor. Galaxy Tab S10 Ultra modeli de benzer şekilde SM-X926B, SM-X926C ve SM-X926N model numaralarına sahip. Bu modellerin LTE desteği sunduğu ve SIM kartla kullanılabileceği belirtiliyor. Wi-Fi versiyonları ise SM-X820 ve SM-X920 model numaralarıyla temsil ediliyor ve bu cihazlarda SIM kart desteği bulunmuyor.
Samsung’un bu kararının ardındaki nedenler arasında, önceki serilerdeki standart modellerin yeterince ilgi görmemesi ve Apple’ın iPad Pro serisinde izlediği iki model stratejisinin etkisi olabileceği düşünülüyor. Standart model ile Plus modeli arasındaki farkın yalnızca ekran boyutuyla sınırlı kalması, Samsung’un ekstra bir model çıkarmayı gereksiz bulmasına yol açmış olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.