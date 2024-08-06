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    Samsung, Galaxy Tab S10 serisinde ilginç bir strateji değişikliğine gidiyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından uzun yıllardır piyasaya sürülen Galaxy Tab S serisinde, artık yeni bir stratejisi var. Peki bu değişikliğin sebebi ne?

    Samsung, Galaxy Tab S10 serisinde önemli bir değişiklik var Tam Boyutta Gör

    Samsung’un Galaxy Tab S10 serisine yönelik planları beklenmedik bir şekilde değişiyor. Yeni sızdırılan bilgilere göre, bu seride standart bir Galaxy Tab S10 modelinin yer almayacağı netlik kazandı. Bunun yerine, Galaxy Tab S10 serisi sadece Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra modellerinden oluşacak. Bu durum, Samsung’un standart modeli piyasaya sürmekten vazgeçtiğine dair güçlü bir işaret olarak görülüyor.

    Uzun zamandır devam eden söylentilerde, Galaxy Tab S10 serisinin yalnızca iki modelle sınırlı kalacağı öne sürülmüştü. IMEI veritabanında, Galaxy Tab S10+ ve Tab S10 Ultra modellerine ait iki farklı model numarasının yer alması bu iddiaları doğrular nitelikte. Özellikle son altı ayda, standart Galaxy Tab S10 modelinin veritabanına eklenmemesi, bu modelin piyasaya sürülmeyeceğine dair kesin bir işaret olarak değerlendiriliyor.

    Galaxy Tab S10+ modelinin SM-X826B, SM-X826N ve SM-X828U olmak üzere üç farklı model numarası bulunuyor. Bu numaralar, cihazların farklı bölgelere yönelik olarak düzenlendiğini gösteriyor. Galaxy Tab S10 Ultra modeli de benzer şekilde SM-X926B, SM-X926C ve SM-X926N model numaralarına sahip. Bu modellerin LTE desteği sunduğu ve SIM kartla kullanılabileceği belirtiliyor. Wi-Fi versiyonları ise SM-X820 ve SM-X920 model numaralarıyla temsil ediliyor ve bu cihazlarda SIM kart desteği bulunmuyor.

    Samsung’un bu kararının ardındaki nedenler arasında, önceki serilerdeki standart modellerin yeterince ilgi görmemesi ve Apple’ın iPad Pro serisinde izlediği iki model stratejisinin etkisi olabileceği düşünülüyor. Standart model ile Plus modeli arasındaki farkın yalnızca ekran boyutuyla sınırlı kalması, Samsung’un ekstra bir model çıkarmayı gereksiz bulmasına yol açmış olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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