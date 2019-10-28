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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo dizüstü bilgisayarlar için yeni şarj istasyonunu duyurdu

    Dizüstü bilgisayarınızı sürekli yanınızda taşıyor ve şarja ihtiyaç duyuyorsanız Lenovo Thinkplus adındaki taşınabilir şarj istasyonu en iyi yardımcınız olabilir.
    12 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lenovo dizüstü bilgisayarlar için yeni şarj istasyonunu duyurdu

    Akıllı telefonlar için taşınabilir şarj istasyonları artık vazgeçilmez hale geldi. Bununla birlikte dizüstü bilgisayar cihazlarını yanından ayırmayanlar için de uyumlu bir şarj istasyonu zaruri hale geliyor. Lenovo da bunun farkında.

    Lenovo Thinkplus özellikleri ve fiyatı

    Firmanın tanıttığı Lenovo Thinkplus taşınabilir şarj istasyonu 14000mAh kapasiteli bataryalardan oluşuyor. Batarya teknolojisinin BMW elektrikli araçlarda kullanılanlarla aynı olduğu ifade ediliyor.

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    Klasik bir köşegen tasarımın benimsendiği istasyonda iki adet USB Tip-A girişi ile akıllı telefonları ve bir adet USB Tip-C girişi ile dizüstü bilgisayarları şarj edebiliyorsunuz. Girişler toplamda 50W enerji sağlıyor.

    USB PD 2.0, Qualcomm QuickCharge 2.0 ve QuickCharge 3.0 desteği sayesinde hızlı şarj imkânı sunuluyor. Ayrıca yüksek voltaj, yüksek ısı ve kısa devre koruma teknolojileri de unutulmamış.

    Aynı anda hem şarj olup hem şarj edebilen Lenovo Thinkplus iki versiyon halinde geliyor. Standart versiyon 43$ civarında. Slim Port adındaki özel bir şarj yuvasına sahip olan versiyon ise 57$ olarak belirlenmiş.



    https://www.gizmochina.com/2019/10/27/lenovo-has-launched-a-50w-thinkplus-14000mah-power-bank-for-laptops/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 11 sa.
    Eski teknoloji :/

    138Watt tooplam ciktisi ile bu daha idealdir :
    zendure.com/...
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