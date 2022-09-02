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    Lenovo, AR gözlüğünü tanıttı: Kişiye özel büyük ekran

    Lenovo’nun yeni AR gözlüğü iPhone, iPad ve hatta Mac’lerle çalışabiliyor. Lenovo Glasses T1 özellikleri ve fiyatı haberimizde.                                   
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    Lenovo AR gözlük

    Lenovo, sanal gerçeklik gözlüğünün ardından artırılmış gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Lenovo’nun AR gözlüğü, Apple’ın tüm cihazlarıyla uyumlu ve Apple’ın merakla beklenen karma gerçeklik gözlüğüne göre çok daha uygun fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

    Normal gözlükten farksız tasarım

    Lenovo Glasses T1, devrim niteliğinde olmayan, çok basit bir tasarıma sahip. Özel camları olan siyah gözlük olarak düşünebilirsiniz. Lenovo, başka  bir cihaza bağlıyken çalıştığından ürünü kişisel mobil ekran çözümü olarak tanımlıyor. Artırılmış gerçeklik gözlüğünün donanımsal olarak da etkileyici bir yanı yok. Her biri 60Hz kare hızında full HD içerikleri görüntüleyebilen 1080p çözünürlüklü iki adet micro OLED panele sahip. Göz sağlığını korumak için düşük mavi ışık ve titreşim azaltma mevcut.

    Lenovo Glasses T1
    Tam Boyutta Gör

    İşlemcisi yok

    Lenovo Glasses T1’in ilk prototipini deneyimleme şansı bulan kişiler, parlaklık seviyesinin makûl düzeyde, renklerin canlı, arayüz ve metinlerin yeterince net olduğu kanısında. Gözlükte yerleşik işlemci bulunmuyor. Bu nedenle gözlüğün akıllı telefona, tablete veya bilgisayara bağlı olması gerekiyor. USB-C kablosuyla cihazlara bağlanabiliyor. Lenovo, iPhone kullanıcıları için adaptör olacağını da söylüyor.

    Fiyatı açıklanmadı

    Lenovo’nun yeni gözlükleri bu yılın sonlarına doğru Çin’de, 2023’te belli pazarlarda satışa sunulacak. Lenovo, fiyatlandırma konusunda detay vermedi ancak fiyatının 500 dolar altında olması bekleniyor.

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