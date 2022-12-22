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    Lenovo’dan yapay zekâ destekli 4K web kamerası

    Lenovo Go 4K Pro web kamera modelinde yapay zekâ destekli otomatik odaklama, 4K 30fps video kaydı, yüz tanıma, 5x dijital yakınlaştırma gibi özellikler yer alıyor.
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    Lenovo Go 4K Pro özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Pandemi ile birlikte önem kazanan ve yer yer kalıcı hale gelen görüntülü görüşme trendi ilgili ekipmanların da gelişmesini sağlıyor. Web kameralar artık 4K çözünürlükte, yüz tanıyor ve yapay zekâ destekli hale geldi.

    Lenovo Go 4K Pro özellikleri ve fiyatı

    Lenovo Go 4K Pro web kamerası 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. Yüz tanımayı destekleyen kamera 5x dijital yakınlaştırma da sunuyor. Otomatik odaklama ise yapay zekâ desteğiyle gerçekleşiyor.

    HDR video kaydına imkân tanıyan kamera M.JPEG, YUY2 ve H.264 sıkıştırma formatlarına uyumlu. LED bildirim ışığı kameranın açık olduğunu belirtirken kullanmadığınız zamanlarda kapağını kapatabiliyorsunuz. Tak-çalıştır özelliğine sahip olsa da tüm fonksiyonları Lenovo yazılımı ile elde edilebiliyor.

    48kHz örnekleme oranına sahip bir mikrofonu da olan kamera, klipsi sayesinde kolayca tutturulabiliyor. 0.25 inçlik soketi sayesinde klipsinden çıkararak tripoda da monte edebiliyorsunuz. USB Tip-C üzerinden bağlanan web kamera 119 Avro fiyat etiketiyle Temmuz ayında piyasada olacak.

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