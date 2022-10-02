Lenovo IdeaPad 3 maliyete oynuyor

Lenovo IdeaPad 3 dizüstü modeli oyunlarda kullanıcıyı üzmeyecek performansı ve nispeten uygun fiyatı ile segmentinde öne çıkmayı amaçlıyor. Arttırılabilir bellek modülleri de avantaj sayılabilir.
Lenovo IdeaPad 3 özellikleri ve fiyatı
14 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan Lenovo IdeaPad 3 dizüstü modelinde önceki nesil AMD Ryzen 5 5500U yongası kullanılmış. 6 çekirdekli bir işlemci barındıran yonga halen segmentinde en performanslı ürünlerden birisi olarak gösteriliyor. Bu bakımdan maliyeti düşünenlere odaklanıyor.
8GB DDR4 3200MHz RAM belleğin bir tanesi lehimli. Diğeri ise 16GB’a kadar arttırılabiliyor. 256GB NVMe SSD de tek bir modül olarak tasarlanmış. Sayısal tuşu olmadığı için tuş aralıkları biraz daha ferah bırakılmış.
USB 3.2 Type-A, HDMI 1.4b, USB Type-C, 3.5mm giriş, SD kart okuyucu, 720p web kamerası, kamera için bir kapak gibi özellikleri olan Lenovo IdeaPad 3 dizüstü modeli 449$ fiyat etiketi üzerinden satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum