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    Lenovo IdeaPad 3 maliyete oynuyor

    Lenovo IdeaPad 3 dizüstü modelinde AMD Ryzen 5 5500U APU yongası ile oyunlarda ve pek çok gündelik işlemde tatmin edici bir performans elde edebilmek mümkün.    
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    Lenovo IdeaPad 3
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    Lenovo IdeaPad 3 dizüstü modeli oyunlarda kullanıcıyı üzmeyecek performansı ve nispeten uygun fiyatı ile segmentinde öne çıkmayı amaçlıyor. Arttırılabilir bellek modülleri de avantaj sayılabilir.

    Lenovo IdeaPad 3 özellikleri ve fiyatı

    14 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan Lenovo IdeaPad 3 dizüstü modelinde önceki nesil AMD Ryzen 5 5500U yongası kullanılmış. 6 çekirdekli bir işlemci barındıran yonga halen segmentinde en performanslı ürünlerden birisi olarak gösteriliyor. Bu bakımdan maliyeti düşünenlere odaklanıyor.

    8GB DDR4 3200MHz RAM belleğin bir tanesi lehimli. Diğeri ise 16GB’a kadar arttırılabiliyor. 256GB NVMe SSD de tek bir modül olarak tasarlanmış. Sayısal tuşu olmadığı için tuş aralıkları biraz daha ferah bırakılmış.

    USB 3.2 Type-A, HDMI 1.4b, USB Type-C, 3.5mm giriş, SD kart okuyucu, 720p web kamerası, kamera için bir kapak gibi özellikleri olan Lenovo IdeaPad 3 dizüstü modeli 449$ fiyat etiketi üzerinden satılıyor.

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    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 5 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 5 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 6 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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