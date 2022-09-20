Lenovo’dan IdeaPad 3i dizüstü modeli

Tam Boyutta Gör

Lenovo’nun uygun fiyatlı dizüstü modellerini topladığı IdeaPad serisine yeni bir model daha katılıyor. Lenovo IdeaPad 3i dizüstü modeli nispeten ortalama fiyatlıyla segmentinde dikkat çekmeye çalışacak.

Lenovo IdeaPad 3i özellikleri ve fiyatı

15.6 inçlik Full HD ekran

Intel Core i5-1235U işlemci

8GB DDR4 lehimli bellek

512GB PCIe Gen 3 SSD

720p web kamera

Çift mikrofon gürültü engelleme

48WHr batarya

HDMI, USB Tip-A ve Tip-C girişleri

520$

Lenovo ThinkPad X1 Fold 2022 tanıtıldı:İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. önce eklendi

Lenovo IdeaPad 3i dizüstü modeli ortalama fiyat etiketi ile ortalama bir performans sunmayı amaçlıyor. Intel işlemci 80 kümeli Xe grafik birimi ile oyunlarda da görece bir performans sağlayabilir. Gürültü engelleme, web kameranın fiziksel kapağı, boş RAM yuvası gibi detaylar kullanıcıları memnun edecektir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Lenovo IdeaPad 3i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı