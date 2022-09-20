Lenovo’dan IdeaPad 3i dizüstü modeli

Lenovo’nun uygun fiyatlı dizüstü modellerini topladığı IdeaPad serisine yeni bir model daha katılıyor. Lenovo IdeaPad 3i dizüstü modeli nispeten ortalama fiyatlıyla segmentinde dikkat çekmeye çalışacak.
Lenovo IdeaPad 3i özellikleri ve fiyatı
- 15.6 inçlik Full HD ekran
- Intel Core i5-1235U işlemci
- 8GB DDR4 lehimli bellek
- 512GB PCIe Gen 3 SSD
- 720p web kamera
- Çift mikrofon gürültü engelleme
- 48WHr batarya
- HDMI, USB Tip-A ve Tip-C girişleri
- 520$
Lenovo IdeaPad 3i dizüstü modeli ortalama fiyat etiketi ile ortalama bir performans sunmayı amaçlıyor. Intel işlemci 80 kümeli Xe grafik birimi ile oyunlarda da görece bir performans sağlayabilir. Gürültü engelleme, web kameranın fiziksel kapağı, boş RAM yuvası gibi detaylar kullanıcıları memnun edecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
lexus çakması