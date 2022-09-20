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    Lenovo’dan IdeaPad 3i dizüstü modeli

    Lenovo IdeaPad 3i dizüstü bilgisayar modeli Intel Core U işlemci ile gelirken arttırılabilir RAM bellek, gürültü engelleme, uzun kullanım süreleri ile geliyor.  
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    Lenovo IdeaPad 3i
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    Lenovo’nun uygun fiyatlı dizüstü modellerini topladığı IdeaPad serisine yeni bir model daha katılıyor. Lenovo IdeaPad 3i dizüstü modeli nispeten ortalama fiyatlıyla segmentinde dikkat çekmeye çalışacak.

    Lenovo IdeaPad 3i özellikleri ve fiyatı

    • 15.6 inçlik Full HD ekran
    • Intel Core i5-1235U işlemci
    • 8GB DDR4 lehimli bellek
    • 512GB PCIe Gen 3 SSD
    • 720p web kamera
    • Çift mikrofon gürültü engelleme
    • 48WHr batarya
    • HDMI, USB Tip-A ve Tip-C girişleri
    • 520$

    Lenovo IdeaPad 3i dizüstü modeli ortalama fiyat etiketi ile ortalama bir performans sunmayı amaçlıyor. Intel işlemci 80 kümeli Xe grafik birimi ile oyunlarda da görece bir performans sağlayabilir. Gürültü engelleme, web kameranın fiziksel kapağı, boş RAM yuvası gibi detaylar kullanıcıları memnun edecektir.

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    makine26 1 gün önce

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