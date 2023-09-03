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    Lenovo Legion akıllı gözlükleri duyuruldu

    Lenovo Legion Glasses zengin gerçeklik gözlüğü masa üstü veya mobil cihazlardan görüntüleri micro-OLED ekranlarına yansıtırken çeşitli kontrolleri de kendi üzerinde hallediyor. 
    Lenovo Legion Glasses özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bu hafta oyunculara yönelik olarak iddialı sistem ve ekipmanlar duyuran Lenovo’nun süprizi Lenovo Legion Glasses oldu. Yine Lenovo Legion Go konsoluna yönelik hazırlansa da farklı cihazlarla da çalışabilecek.

    Lenovo Legion Glasses özellikleri ve fiyatı

    Lenovo Legion Glasses zengin gerçeklik gözlükleri iki adet micro-OLED Full HD ekran barındırıyor. Ekranlar 60hz tazeleme hızına ve 100 derecelik görüş açısına sahip. Gözlük bir kamera, iki mikrofon ve iki hoparlör ile tamamlanmış.

    Gözlük USB Tip-C üzerinden harici kaynaklara bağlanabiliyor. Windows, macOS ve Android cihazlar ile uyumlu. Kafa takibi ve göz takibi olan gözlük harici kaynağa ihtiyaç duysa da pek çok kontrolü kendi üzerinden yapabiliyor.

    Zengin gerçeklik uygulamalarına da uyumlu olan Lenovo Legion Glasses ayrıca güneş gözlüğü görevini de görüyor. Lenovo Legion Glasses zengin gerçeklik gözlüğü 499$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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