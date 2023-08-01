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    Lenovo, Legion Go ile el konsolu pazarında Asus Rog Ally’a rakip oluyor

    Özellikle Nintendo Switch ile birlikte el konsolu endüstrisi büyük bir gelişim alanı olarak görülüyor. Asus’tan sonra ise şimdi de Lenovo, Legion Go ile el konsolu pazarına giriyor.
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    Lenovo Legion Go el konsolu ile Asus Rog Ally’a rakip oluyor Tam Boyutta Gör
    El konsolu sektöründeki rekabetin artmasıyla birlikte, yeni bir oyuncunun daha devreye girdiği görülüyor. Steam Deck ve Asus Rog Ally ile rekabet edecek olan Lenovo Legion Go, kilit ayrıntılarıyla ortaya çıktı. Lenovo, henüz ürünü resmi olarak duyurmamış olsa da cihazın önümüzdeki dönemlerde tanıtılacağı düşünülüyor.

    Windows 11 ve AMD destekli Lenovo Legion Go

    Lenovo Legion Go’nun tüm detayları belli olmasa da kilit özellikler hakkında bilgi sahibiyiz. Tıpkı Asus Rog Ally gibi Legion Go da Windows 11 işletim sistemi üzerinde çalışacak. Legion Go, rakiplerinin sunduğundan biraz daha büyük olan 8 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Büyük ekran daha fazla FOV (Görüş Alanı) ve genişletilmiş kullanıcı arayüzü gibi avantajlar sağlayacak.

    Lenovo Legion Go el konsolu ile Asus Rog Ally’a rakip oluyor Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafındaysa Lenovo’nun Zen4 mimarisi üzerinde şekillenen AMD'nin Phoenix APU'larını kullanması bekleniyor. AMD’nin bu çözümü tüm üreticilerin Zen4 mimarisini benimsemesiyle birlikte sektörde bir norm haline gelmiş gibi görünüyor. Bunun her el konsolunu performans açısından benzer hale getireceği iddia edilebilir, ancak önemli olan nokta el konsolunun APU'dan gelen ham gücü nasıl kullandığı. Bunun en büyük örneği Rog Ally’ın son firmware güncellemesiyle yüzde 20’lik performans artışı sağlaması.

    Öte yandan Lenovo daha önce 2021 yılında "Lenovo Legion Play" adında bir Android el cihazı için planlarını açıklamıştı. Lenovo Legion Play o dönem hiçbir zaman genel kullanıma sunulmamış olsa da cihazın form faktörü Legion Go’nun nasıl görüneceğine dair işaretler verebilir. Öyle veya böyle, önümüzdeki dönemlerde cihaz hakkında daha net bilgiler elde edeceğiz gibi duruyor.

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