Lenovo, Legion Go ile el konsolu pazarında Asus Rog Ally’a rakip oluyor

Windows 11 ve AMD destekli Lenovo Legion Go
Lenovo Legion Go’nun tüm detayları belli olmasa da kilit özellikler hakkında bilgi sahibiyiz. Tıpkı Asus Rog Ally gibi Legion Go da Windows 11 işletim sistemi üzerinde çalışacak. Legion Go, rakiplerinin sunduğundan biraz daha büyük olan 8 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Büyük ekran daha fazla FOV (Görüş Alanı) ve genişletilmiş kullanıcı arayüzü gibi avantajlar sağlayacak.
Öte yandan Lenovo daha önce 2021 yılında "Lenovo Legion Play" adında bir Android el cihazı için planlarını açıklamıştı. Lenovo Legion Play o dönem hiçbir zaman genel kullanıma sunulmamış olsa da cihazın form faktörü Legion Go’nun nasıl görüneceğine dair işaretler verebilir. Öyle veya böyle, önümüzdeki dönemlerde cihaz hakkında daha net bilgiler elde edeceğiz gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: