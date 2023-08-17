Lenovo Legion Go ortaya çıktı: Steam Deck ve Nintendo Switch'in birleşimi

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Valve'ın Steam Deck'ine daha fazla rakip çıkıyor. Geçtiğimiz ay Lenovo'nun Legion Go adında Windows çalıştıran bir el oyun bilgisayarı üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. O dönemde ortaya çıkan görseller şirketin başka bir projesinin görselleriydi ancak şimdi, Legion Go’nun ilk gerçek görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Lenovo Legion Go ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Görüntülere bakılırsa, Lenovo'nun PC oyun el bilgisayarı Steam Deck ve Asus ROG Ally gibi cihazlara çok benziyor ancak Nintendo Switch ile de pek çok ortak noktası var gibi duruyor. Belirtilenlere göre Legion Go'nun sekiz inçlik bir ekranı var, görüntülerde çıkarılabilir iki Joy-Con benzeri kontrol cihazı görülüyor. Hatta Switch OLED benzeri açılabilir destek ayağı da yine görsellerden görülebiliyor.

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Legion Go'nun kumandaları Switch ve Steam Deck’in birleşimi gibi duruyor. Cihazın bu görünen görüntülerinden belki de en önemli çıkarım Lenovo'nun Legion Go'yu kalın yapmaktan çekinmemiş olması. Asus, ROG Ally ile kalınlık ve ağırlıktan uzak durdu, bu da orta halli pil ömrüyle sonuçlandı ancak yaklaşmakta olan Ayaneo Kun gibi taşınabilir cihazların daha güçlü pillerle gelmeye başladığını görüyoruz.

Bununla birlikte Legion Go'nun Windows 11'i çalıştıracak, dolayısıyla cihazın özelliklerini destekleyen tüm Windows oyunları oynanabilir olacak. Donanım tarafında bir kesinlik yok ancak AMD bu alandaki başarısını zaten Zen 4 mimarisi üzerinde şekillenen Phoenix APU'ları ile kanıtladı. Muhtemelen bu cihazda da Phoenix işlemcilerini göreceğiz.

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Steam Deck rakibi Lenovo Legion Go ortaya çıktı