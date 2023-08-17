Lenovo Legion Go ortaya çıktı: Steam Deck ve Nintendo Switch'in birleşimi

Lenovo Legion Go ortaya çıktı
Legion Go'nun kumandaları Switch ve Steam Deck’in birleşimi gibi duruyor. Cihazın bu görünen görüntülerinden belki de en önemli çıkarım Lenovo'nun Legion Go'yu kalın yapmaktan çekinmemiş olması. Asus, ROG Ally ile kalınlık ve ağırlıktan uzak durdu, bu da orta halli pil ömrüyle sonuçlandı ancak yaklaşmakta olan Ayaneo Kun gibi taşınabilir cihazların daha güçlü pillerle gelmeye başladığını görüyoruz.
Bununla birlikte Legion Go'nun Windows 11'i çalıştıracak, dolayısıyla cihazın özelliklerini destekleyen tüm Windows oyunları oynanabilir olacak. Donanım tarafında bir kesinlik yok ancak AMD bu alandaki başarısını zaten Zen 4 mimarisi üzerinde şekillenen Phoenix APU'ları ile kanıtladı. Muhtemelen bu cihazda da Phoenix işlemcilerini göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.