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    Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi sızdı: Bekleyiş sürecek

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Nintendo Switch 2'in çıkış tarihi ortaya çıktı. Merakla beklenen konsol, 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya çıkabilir. İşte detaylar
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    Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi sızdı: Bekleyiş sürecek Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch ile konsol pazarında rekorlara imza atan Nintendo, Switch 2 için hazırlıklara başladı. Bu bağlamda yeni konsolun 2023'te veya 2024'ün başlarında vitrine çıkacağından sizlere bahsetmiştik. Ancak bu tarih gecikebilir. Bugün keşfedilen bazı bilgilere göre kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek.

    Nintendo Switch 2 gecikecek

    Aktarıldığı kadarıyla Nintendo'nun en büyük tedarikçilerinden PixArt Imaging, son paylaştığı mali raporda Nintendo Switch 2 hakkında önemli bir ayrıntıya yer verdi. Bu raporda, "Uzun yıllardır piyasaya çıkmayan bir Japon oyun konsolunun önümüzdeki yılın başlarında çıkacağı" belirtiliyor. PixArt'ın raporu, yeni Nintendo Switch'ten doğrudan bahsetmiyor olsa da yeni bir cihaza işaret edilmesi Sony'yi açıkça devre dışı bırakıyor diyebiliriz. 

    Ayrıca bu rapor, Switch 2 için 2024 yılına işaret eden ilk sızıntı değil. Nintendo ile çalışan bir diğer tedarikçi Hongzhun, 2024'ün ilk çeyreğinde çıkacak bir konsol nedeniyle satışlarda artış beklediklerini açıklamıştı. 

    Peki yeni Nintendo Switch neler sunacak? Bilmeyenler için Nintendo Switch, 20 nm Nvidia Tegra X1 ve 16 nm Tegra X1+ platformu ile tanıtıldı. Sektöre yakın kaynaklar ise, Switch 2'nin Samsung 5nm 5LPP (5nm Low Power Plus) üretim teknolojisini kullanan yeni bir NVIDIA Tegra çipi ile destekleneceğini söylüyor. 

    Ayrıca Microsoft'un halihazırda devam Activision Blizzard satın alımında, yeni Nintendo konsolunun Playstation 4 ve Xbox One'a benzer bir performans göstereceğini de doğruladı. Bu bilgiler, Switch 2'nin önemli bir gelişmeye işaret ediyor.

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