Tam Boyutta Gör Taşınabilir oyun konsolu pazarı, Nintendo Switch, Asus ROG Ally ve Steam Deck'in ardından büyük oranda popüler hale geldi. Öyle ki Lenovo'nun da Legion Go isimli yeni bir el konsolu üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi bu cihazın bazı özellikleri gün yüzüne çıktı.

Steam Deck rakibi Lenovo Legion Go netleşmeye başladı

Bilmeyenler için Lenovo Legion Go, çıkarılabilir kontrolcü desteği dahil olmak üzere Nintendo Switch ile pek çok ortak noktaya sahip. Şimdiye kadar cihazın 8 inçlik bir ekran, Windows 11 ve Switch OLED benzeri destek ayağına sahip olacağı doğrulandı. Ancak cihaza güç verecek işlemci gibi ayrıntılar yanıtsız kalmıştı. Bugünki raporlar ise, bu soruya açıklık getirdi diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Lenovo Legion Go, Asus Rog Ally modelinde de karşımıza çıkan Ryzen Z1 APU'dan da güç alacak. Ancak işlemcinin Z1 mi yoksa Z1 Extreme modeli mi olacağı henüz netleşmedi. Bilmeyenler için Zen4 ve RDNA3 mimarisini temel alan Ryzen Z1 Extreme, 3,3 GHz temel, 5,1 GHz kadar yükseltme frekansı ve sekiz adet Zen 4 çekirdeği (16 iş parçacığı) ile tanıtıldı. GPU bölümünde ise Radeon RX 780M bulunuyor.

Steam Deck rakibi Lenovo Legion Go ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Standart Z1 modelinin ise daha düşük frekans ve Radeon RX 740M ile desteklendiğini belirtelim. Lenovo Legion Go'nun kesin lansman tarihi şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak resmi bilgilerin belirli ortaklarla paylaşılmış olması, lansmanın ufukta olduğunu doğrulamış durumda. Peki sizler Legion Go hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Steam Deck rakibi Lenovo Legion Go netleşmeye başladı!