Steam Deck rakibi Lenovo Legion Go netleşmeye başladı
Bilmeyenler için Lenovo Legion Go, çıkarılabilir kontrolcü desteği dahil olmak üzere Nintendo Switch ile pek çok ortak noktaya sahip. Şimdiye kadar cihazın 8 inçlik bir ekran, Windows 11 ve Switch OLED benzeri destek ayağına sahip olacağı doğrulandı. Ancak cihaza güç verecek işlemci gibi ayrıntılar yanıtsız kalmıştı. Bugünki raporlar ise, bu soruya açıklık getirdi diyebiliriz.
Standart Z1 modelinin ise daha düşük frekans ve Radeon RX 740M ile desteklendiğini belirtelim. Lenovo Legion Go'nun kesin lansman tarihi şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak resmi bilgilerin belirli ortaklarla paylaşılmış olması, lansmanın ufukta olduğunu doğrulamış durumda. Peki sizler Legion Go hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.