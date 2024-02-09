Lenovo’dan dünyanın ilk şeffaf OLED ekranlı dizüstü bilgisayarı geliyor

Tam Boyutta Gör CES 2024’te şeffaf OLED ekranlı televizyonlar ve ekranlar zaten görmüştük ancak bunlar son derece üst seviyelere hitap ediyordu. Şimdi ise şeffaf OLED ekranların dizüstü bilgisayarlara geldiğini görüyoruz. Aktarılanlara göre Lenovo, MWC 2024'te dünyanın ilk şeffaf OLED ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın tasarımı da ortaya çıkmış durumda.

Gelecekten gelmiş gibi: Şeffaf dizüstü bilgisayar

Dizüstü bilgisayar endüstrisindeki tasarım dilinden bahsettiğimizde, genellikle üreticiler aynı "sıkıcı" düzene bağlı kalma eğiliminde oluyorlar ve yalnızca nesil değişiminde estetik özellikler ekleniyor. Ancak, Lenovo'nun şeffaf bir dizüstü bilgisayar için hazırlık yaptığının ortaya çıkması tamamen yepyeni bir tasarım diline doğru geçiş anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Ekranlardaki asıl "şeffaflık" trendi, LG'nin Signature OLED T modelini ve Samsung’un dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıttığı CES 2024'te görülmüştü. Teknoloji henüz emekleme aşamasındayken, Lenovo'nun hızlı bir şekilde kervana katılması mantıklı görünüyor çünkü sektör tasarımlar söz konusu olduğunda yeniliğe şiddetle ihtiyaç duyuyor. Lenovo'nun şeffaf dizüstü bilgisayarının tamamen şeffaf bir ekrana sahip çerçevesiz bir tasarıma sahip olacağı, ancak yapının geri kalanında çok fazla değişiklik olmayacağı görülüyor.

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Şeffaf ekrana sahip dizüstü fikri kula fütüristtik gelse de artık bunların bir üründe olması imkansız değil. Zaten sorun o da değil, günümüz şeffaf ekranlarının günlük kullanımda ne derece verimli olduğu muamma. Görüş açıları, parlaklık ve kontrast gibi soruların cevaplanması gerekiyor. Neyse ki bu soruların cevaplanması için çok beklemeyeceği zira MWC 2024, 26-29 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

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Lenovo’dan dünyanın ilk şeffaf OLED ekranlı bilgisayarı geliyor