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    Anlık Bildirim

    Lenovo’dan dünyanın ilk şeffaf OLED ekranlı dizüstü bilgisayarı geliyor

    Lenovo, MWC kapsamında 2024 için güncellenmiş yeni cihazlarını sergileyecek. Firma aynı zamanda dünyanın ilk bir şeffaf dizüstü bilgisayarını etkinlik kapsamında tanıtacak.
    Lenovo’dan dünyanın ilk şeffaf OLED ekranlı bilgisayarı geliyor Tam Boyutta Gör
    CES 2024’te şeffaf OLED ekranlı televizyonlar ve ekranlar zaten görmüştük ancak bunlar son derece üst seviyelere hitap ediyordu. Şimdi ise şeffaf OLED ekranların dizüstü bilgisayarlara geldiğini görüyoruz. Aktarılanlara göre Lenovo, MWC 2024'te dünyanın ilk şeffaf OLED ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın tasarımı da ortaya çıkmış durumda.

    Gelecekten gelmiş gibi: Şeffaf dizüstü bilgisayar

    Dizüstü bilgisayar endüstrisindeki tasarım dilinden bahsettiğimizde, genellikle üreticiler aynı "sıkıcı" düzene bağlı kalma eğiliminde oluyorlar ve yalnızca nesil değişiminde estetik özellikler ekleniyor. Ancak, Lenovo'nun şeffaf bir dizüstü bilgisayar için hazırlık yaptığının ortaya çıkması tamamen yepyeni bir tasarım diline doğru geçiş anlamına geliyor.

    Lenovo’dan dünyanın ilk şeffaf OLED ekranlı bilgisayarı geliyor Tam Boyutta Gör
    Ekranlardaki asıl "şeffaflık" trendi, LG'nin Signature OLED T modelini ve Samsung’un dünyanın ilk şeffaf MicroLED ekranını tanıttığı CES 2024'te görülmüştü. Teknoloji henüz emekleme aşamasındayken, Lenovo'nun hızlı bir şekilde kervana katılması mantıklı görünüyor çünkü sektör tasarımlar söz konusu olduğunda yeniliğe şiddetle ihtiyaç duyuyor. Lenovo'nun şeffaf dizüstü bilgisayarının tamamen şeffaf bir ekrana sahip çerçevesiz bir tasarıma sahip olacağı, ancak yapının geri kalanında çok fazla değişiklik olmayacağı görülüyor.

    Şeffaf ekrana sahip dizüstü fikri kula fütüristtik gelse de artık bunların bir üründe olması imkansız değil. Zaten sorun o da değil, günümüz şeffaf ekranlarının günlük kullanımda ne derece verimli olduğu muamma. Görüş açıları, parlaklık ve kontrast gibi soruların cevaplanması gerekiyor. Neyse ki bu soruların cevaplanması için çok beklemeyeceği zira MWC 2024, 26-29 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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