Lenovo’dan dünyanın ilk şeffaf OLED ekranlı dizüstü bilgisayarı geliyor

Dizüstü bilgisayar endüstrisindeki tasarım dilinden bahsettiğimizde, genellikle üreticiler aynı "sıkıcı" düzene bağlı kalma eğiliminde oluyorlar ve yalnızca nesil değişiminde estetik özellikler ekleniyor. Ancak, Lenovo'nun şeffaf bir dizüstü bilgisayar için hazırlık yaptığının ortaya çıkması tamamen yepyeni bir tasarım diline doğru geçiş anlamına geliyor.
Şeffaf ekrana sahip dizüstü fikri kula fütüristtik gelse de artık bunların bir üründe olması imkansız değil. Zaten sorun o da değil, günümüz şeffaf ekranlarının günlük kullanımda ne derece verimli olduğu muamma. Görüş açıları, parlaklık ve kontrast gibi soruların cevaplanması gerekiyor. Neyse ki bu soruların cevaplanması için çok beklemeyeceği zira MWC 2024, 26-29 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.