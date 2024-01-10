Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo Tab M11 tanıtıldı: 90Hz ekran, 4 yıl güncelleme ve daha fazlası

    Lenovo, yeni tableti Lenovo Tab M11 duyurdu. İşte 90Hz ekran, 4 yıl güncelleme desteği ve daha fazlasıyla Lenovo Tab M11 (2024) özellikleri ve fiyatı...        
    Lenovo Tab M11 tanıtıldı! 90Hz ekran, 4 yıl güncelleme ve dahası Tam Boyutta Gör
    CES 2024 kapsamında yeni nesil dizüstü ve çevre birimlerini sergileyen Lenovo, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Bu kez Çinli dev, bir süredir sızıntılarla gündemde olan Lenovo Tab M11 modelini duyurdu. Markanın bütçe tableti, 90Hz yenileme hızı, dört yıl Android güncellemesi ve uygun bir fiyatla geliyor. 

    Lenovo Tab M11 tanıtıldı

    Kaçıranlar için Lenovo Tab M11, geçtiğimiz Temmuz ayında tanıtılan Tab M10 modelinin halefi niteliğinde olacak. Tabletin ön yüzünde ise 1920x1200 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 11 inç IPS ekran bulunuyor. Bu ekrana ise, ortalanmış delikli tasarım ve 8MP selfie kamerası (f/2.0) eşlik ediyor.

    Lenovo Tab M11 tanıtıldı! 90Hz ekran, 4 yıl güncelleme ve dahası Tam Boyutta Gör
    Tab M11, 166.3 x 225.3 x 7.2 mm ölçülerinde ve 465 gram ağırlığında. gücünü ise MediaTek Helio G88 yonga setinden alıyor. Ayrıca belirli pazarlar için isteğe bağlı LTE bağlantısına sahip olacak. Ancak bunun detayları henüz açıklanmadı. 12nm fabrikasyon sürecini temel alan bu Helio G88, 2x2.0GHz Cortex A75 ve 6x1.8GHz Cortex-A55 olmak üzere sekiz çekirdeğe sahip. GPU bölümünde ise Mali-G52 MC2'den destek alıyor.

    Tablet, 4GB/8GB RAM ve 64GB/ 128GB/ 256GB depolama seçenekleri ile geliyor. Ayrıca bu kapasiteyi microSD yuvası üzerinden 1TB'a kadar artırabiliyorsunuz. Kutusundan ise Lenovo Tab M11, Android 13 işletim sistemi, 15W şarj destekli 7.040mAh pil paketi ve dört yıl güncelleme desteğiyle çıkacak. Üstelik dörtlü stereo hoparlör kurulumuna sahip olduğüunu da belirtelim.

    Tabletin kamera adasında 13MP (f/2.2) çözünürlüğünde bir birincil sensör bulunuyor. Çerçevenin alt bölümünde ise kulaklık girişi konumlandırılmış. Ayrıca isteğe bağlı olarak kullanıcılara ekran kalemi ve kapak aksesuarları sunulacak. Fiyata gelirsek, daha önce Lenovo Tab M11'in bütçe odaklı bir model olduğundan bahsetmiştik. Bu noktada tabletin 4/64GB sürümü 180 dolar fiyat etiketine sahip olacak ve Nisan ayında satışa çıkacağı belirtiliyor. 

    Lenovo Tab M11 özellikleri

    • Ekran: IPS LCD, 90Hz, 400 nit FHD
    • İşletim Sistemi: Android 13 (4 yıl güncelleme)
    • Boyutlar: 166.3 x 225.3 x 7.2 mm
    • İşlemci: MediaTek Helio G88
    • Arka Kamera: 13MP f/2.2
    • Ön Kamera: 8 MP, f/2.0
    • Bellek ve Depolama: 64GB, 128GB, 256GB
    • Batarya: 7.040mAh
    • Bağlantı: LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault europa 1.4 tutulan modeli voltran mod 99 cal.9mm fiyatları eczanede çalışmak zor mu sakal kaç yaşında oturur 65 inç tv tavsiye 2023

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi POCO X5 5G
    Xiaomi POCO X5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız