Lenovo Tab M11 tanıtıldı: 90Hz ekran, 4 yıl güncelleme ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör CES 2024 kapsamında yeni nesil dizüstü ve çevre birimlerini sergileyen Lenovo, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Bu kez Çinli dev, bir süredir sızıntılarla gündemde olan Lenovo Tab M11 modelini duyurdu. Markanın bütçe tableti, 90Hz yenileme hızı, dört yıl Android güncellemesi ve uygun bir fiyatla geliyor.

Lenovo Tab M11 tanıtıldı

Kaçıranlar için Lenovo Tab M11, geçtiğimiz Temmuz ayında tanıtılan Tab M10 modelinin halefi niteliğinde olacak. Tabletin ön yüzünde ise 1920x1200 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 11 inç IPS ekran bulunuyor. Bu ekrana ise, ortalanmış delikli tasarım ve 8MP selfie kamerası (f/2.0) eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Tab M11, 166.3 x 225.3 x 7.2 mm ölçülerinde ve 465 gram ağırlığında. gücünü ise MediaTek Helio G88 yonga setinden alıyor. Ayrıca belirli pazarlar için isteğe bağlı LTE bağlantısına sahip olacak. Ancak bunun detayları henüz açıklanmadı. 12nm fabrikasyon sürecini temel alan bu Helio G88, 2x2.0GHz Cortex A75 ve 6x1.8GHz Cortex-A55 olmak üzere sekiz çekirdeğe sahip. GPU bölümünde ise Mali-G52 MC2'den destek alıyor.

Tablet, 4GB/8GB RAM ve 64GB/ 128GB/ 256GB depolama seçenekleri ile geliyor. Ayrıca bu kapasiteyi microSD yuvası üzerinden 1TB'a kadar artırabiliyorsunuz. Kutusundan ise Lenovo Tab M11, Android 13 işletim sistemi, 15W şarj destekli 7.040mAh pil paketi ve dört yıl güncelleme desteğiyle çıkacak. Üstelik dörtlü stereo hoparlör kurulumuna sahip olduğüunu da belirtelim.

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Tabletin kamera adasında 13MP (f/2.2) çözünürlüğünde bir birincil sensör bulunuyor. Çerçevenin alt bölümünde ise kulaklık girişi konumlandırılmış. Ayrıca isteğe bağlı olarak kullanıcılara ekran kalemi ve kapak aksesuarları sunulacak. Fiyata gelirsek, daha önce Lenovo Tab M11'in bütçe odaklı bir model olduğundan bahsetmiştik. Bu noktada tabletin 4/64GB sürümü 180 dolar fiyat etiketine sahip olacak ve Nisan ayında satışa çıkacağı belirtiliyor.

Lenovo Tab M11 özellikleri

Ekran: IPS LCD, 90Hz, 400 nit FHD

İşletim Sistemi: Android 13 (4 yıl güncelleme)

Boyutlar: 166.3 x 225.3 x 7.2 mm

İşlemci: MediaTek Helio G88

Arka Kamera: 13MP f/2.2

Ön Kamera: 8 MP, f/2.0

Bellek ve Depolama: 64GB, 128GB, 256GB

Batarya: 7.040mAh

Bağlantı: LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1

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Lenovo Tab M11 tanıtıldı! 90Hz ekran, 4 yıl güncelleme ve dahası