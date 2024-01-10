Lenovo Tab M11 tanıtıldı: 90Hz ekran, 4 yıl güncelleme ve daha fazlası

Lenovo Tab M11 tanıtıldı
Kaçıranlar için Lenovo Tab M11, geçtiğimiz Temmuz ayında tanıtılan Tab M10 modelinin halefi niteliğinde olacak. Tabletin ön yüzünde ise 1920x1200 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 11 inç IPS ekran bulunuyor. Bu ekrana ise, ortalanmış delikli tasarım ve 8MP selfie kamerası (f/2.0) eşlik ediyor.
Tablet, 4GB/8GB RAM ve 64GB/ 128GB/ 256GB depolama seçenekleri ile geliyor. Ayrıca bu kapasiteyi microSD yuvası üzerinden 1TB'a kadar artırabiliyorsunuz. Kutusundan ise Lenovo Tab M11, Android 13 işletim sistemi, 15W şarj destekli 7.040mAh pil paketi ve dört yıl güncelleme desteğiyle çıkacak. Üstelik dörtlü stereo hoparlör kurulumuna sahip olduğüunu da belirtelim.
Tabletin kamera adasında 13MP (f/2.2) çözünürlüğünde bir birincil sensör bulunuyor. Çerçevenin alt bölümünde ise kulaklık girişi konumlandırılmış. Ayrıca isteğe bağlı olarak kullanıcılara ekran kalemi ve kapak aksesuarları sunulacak. Fiyata gelirsek, daha önce Lenovo Tab M11'in bütçe odaklı bir model olduğundan bahsetmiştik. Bu noktada tabletin 4/64GB sürümü 180 dolar fiyat etiketine sahip olacak ve Nisan ayında satışa çıkacağı belirtiliyor.
Lenovo Tab M11 özellikleri
- Ekran: IPS LCD, 90Hz, 400 nit FHD
- İşletim Sistemi: Android 13 (4 yıl güncelleme)
- Boyutlar: 166.3 x 225.3 x 7.2 mm
- İşlemci: MediaTek Helio G88
- Arka Kamera: 13MP f/2.2
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0
- Bellek ve Depolama: 64GB, 128GB, 256GB
- Batarya: 7.040mAh
- Bağlantı: LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.