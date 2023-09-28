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    Beş yıl güncelleme alacak: Lenovo Tab M11 özellikleri belli oldu

    Tüketici elektroniği pazarının önde gelen isimlerinden Lenovo, yeni tableti Lenovo Tab M11 üzerinde hazırlıklara başladı. Tabletin tasarımı ve özellikleri belli oldu.
    Beş yıl güncelleme alacak: Lenovo Tab M11 özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bu hafta oyunculara yönelik ekipmanlar ve Legion GO konsolunu duyuran Lenovo, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Son olarak markanın Lenovo Tab M11 isimli yeni bir tableti ortaya çıktı. İşte Lenovo Tab M11 özellikleri ve fiyatı.

    Lenovo Tab M11 tasarımı ve özellikleri belli oldu

    Bilmeyenler için Lenovo Tab M11, geçtiğimiz Temmuz ayında tanıtılan Tab M10 modelinin halefi niteliğinde olacak. Bu aşamada cihazın bütçe odaklı bir model olacağını doğrulamış durumda. Sızdırılan görüntülere göre selefinin tasarımın hatlarını koruyan tabletin sol bölümünde güç tuşu, üst çerçevede ise ses açma ve kısma tuşları yer alıyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış öz çekim kamerası konumlandırılmış.

    Beş yıl güncelleme alacak: Lenovo Tab M11 özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bir diğer görüntüde ise, tabletin kalem desteğine vurgu yapılıyor. Ancak teknik detayları henüz paylaşılmış değil. Bu nedenle bir süre daha beklememiz gerekecek. 

    Lenovo Tab M11 özellikleri (beklenen)

    Teknik detaylara indiğimizde, Lenovo Tab M11'in ön yüzünde 1920x1200 piksel çözünürlük ve 400 nit parlaklık suna 10,95 inç LCD ekran yer alacak. Ayrıca bu panele görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış selfie sensörü eşlik edecek. Arka bölümde ise, 13MP veya 8MP çözünürlüğünde birincil kamera sensörünün bulunacağı belirtiliyor. Dolayısıyla tasarımın pazardan pazara değişeceğini söylemek doğru olur.

    Lenovo Tab M11'in 7.040 mAh pil kapasitesi ile eşleştirilen MediaTek G88 platformundan güç alması bekleniyor. Tablet, 4/64 GB, 4/128 GB ve 8/128 GB olmak üzere üç farklı bellek sürümüyle eşleştirilecek ve Android 13 ile birlikte gönderilecek. Ayrıca 2028'e kadar Android işletim sistemi güncellemesi ve güvenlik yaması alacağı belirtiliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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