Yeni Lenovo ThinkVision monitör derin siyahlar ile geliyor

Tam Boyutta Gör LG’nin bir süre önce piyasaya sürdüğü ve daha derin siyahlar ile daha geniş görüş açıları sunan IPS Black panel teknolojisinin müşterileri artıyor. Dell ve LG’nin ardından Lenovo da amiral gemisi monitörünü piyasaya sürüyor.

Lenovo ThinkVision P49w-30 özellikleri ve fiyatı

Lenovo ThinkVision P49w-30 monitör modeli 49 inçlik bir boyuta sahip ve kavisli ekranında 5120 x 1440 piksel çözünürlük sunuyor. 32:9 görüntü oranı ile oldukça geniş bir kullanım alanına sahip. İki adet yan yana 2560x1440 monitör benzetmesi yapabiliriz.

Lenovo Go Desk Station tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

3800R kavis çapı olan monitör 60Hz tazeleme hızı sunuyor ve 350 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. DCI-P3 renk gamının ise yüzde 98’ini kapsayabiliyor. 2 adet 5W hoparlör ile tatmin edici bir ses seviyesi mevcut. HDMI 2.1, DP1.4, Gigabit Ethernet ve 2 adet Thunderbolt 4 portları olan Lenovo ThinkVision P49w-30 profesyonel monitör modeli 1699$ fiyat etiketi ile Haziran ayında satışa başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Lenovo ThinkVision monitör tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı