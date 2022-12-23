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    Yeni Lenovo ThinkVision monitör derin siyahlar ile geliyor

    Lenovo ThinkVision P49w-30 adındaki monitör modeli LG’nin yeni IPS Black panel teknolojisi sayesinde daha derin siyahlar ve geniş görüş açıları elde edebiliyor. 
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    Lenovo ThinkVision P49w-30 Tam Boyutta Gör
    LG’nin bir süre önce piyasaya sürdüğü ve daha derin siyahlar ile daha geniş görüş açıları sunan IPS Black panel teknolojisinin müşterileri artıyor. Dell ve LG’nin ardından Lenovo da amiral gemisi monitörünü piyasaya sürüyor.

    Lenovo ThinkVision P49w-30 özellikleri ve fiyatı

    Lenovo ThinkVision P49w-30 monitör modeli 49 inçlik bir boyuta sahip ve kavisli ekranında 5120 x 1440 piksel çözünürlük sunuyor. 32:9 görüntü oranı ile oldukça geniş bir kullanım alanına sahip. İki adet yan yana 2560x1440 monitör benzetmesi yapabiliriz.

    3800R kavis çapı olan monitör 60Hz tazeleme hızı sunuyor ve 350 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. DCI-P3 renk gamının ise yüzde 98’ini kapsayabiliyor. 2 adet 5W hoparlör ile tatmin edici bir ses seviyesi mevcut. HDMI 2.1, DP1.4, Gigabit Ethernet ve 2 adet Thunderbolt 4 portları olan Lenovo ThinkVision P49w-30 profesyonel monitör modeli 1699$ fiyat etiketi ile Haziran ayında satışa başlayacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 4 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 4 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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