Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz günlerde Lenovo Tab P12 isimli yeni tabletini piyasaya süren Lenovo, bugün bir yeni tablet daha piyasaya sürdü. Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 isimli tabletin özelliklerini ve fiyatını ise sizler için haberimizde derledik.

İşte Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7'nin özellikleri ve fiyatı:

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7, Snapdragon 870 SoC tarafından desteklenmekte ve Güvercin Grisi ve Xizi Yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüldü. Tek arka kamera kurulumuna sahip cihaz, Dolby Atmos desteği ile Dörtlü JBL ayarlı bir hoparlör sistemine sahip.

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Ekran: 2944×1840 çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına ve 400 nit maksimum parlaklığa sahip 12,7 inç ekran

2944×1840 çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına ve 400 nit maksimum parlaklığa sahip 12,7 inç ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870 SoC

Qualcomm Snapdragon 870 SoC RAM: 8GB RAM

8GB RAM Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 13 MP ultra geniş açılı lens

13 MP ultra geniş açılı lens Pil: 10200 mAh

10200 mAh Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, USB Type-C

5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, USB Type-C Renk: Güvercin Grisi ve Xizi Yeşili

Son olarak Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7'nin fiyatına değinecek olursak 8 GB + 128 GB sürümü 223 dolar, 8 GB + 256 GB sürümü ise 251 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 piyasaya sürüldü