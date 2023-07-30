Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

İşte Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7'nin özellikleri ve fiyatı:
Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7, Snapdragon 870 SoC tarafından desteklenmekte ve Güvercin Grisi ve Xizi Yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüldü. Tek arka kamera kurulumuna sahip cihaz, Dolby Atmos desteği ile Dörtlü JBL ayarlı bir hoparlör sistemine sahip.
- Ekran: 2944×1840 çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına ve 400 nit maksimum parlaklığa sahip 12,7 inç ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870 SoC
- RAM: 8GB RAM
- Depolama: 128/256 GB
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 13 MP ultra geniş açılı lens
- Pil: 10200 mAh
- Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, USB Type-C
- Renk: Güvercin Grisi ve Xizi Yeşili
Son olarak Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7'nin fiyatına değinecek olursak 8 GB + 128 GB sürümü 223 dolar, 8 GB + 256 GB sürümü ise 251 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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